Buena noticia en Racing: Marcos Rojo fue habilitado para jugar el Torneo Clausura

Se trata del tercer torneo que podrá disputar el defensor, ya que al no poder incluirlo en la lista del plantel, solo se lo pudo anotar para jugar la Copa Libertadores (estuvo en la serie ante Peñarol) y la Copa Argentina.

Marcos Rojo en Racing. Foto: Instagram @marcosrojo

En la previa del duelo ante River por Copa Argentina, el mundo Racing recibió una gran noticia: Marcos Rojo podrá jugar el Torneo Clausura debido a la lesión de un compañero -del que aún no se sabe la identidad-, ya que reemplazaría su cupo en el plantel habilitado desde el inicio del campeonato.

De esta manera, Rojo volverá a estar disponible tras cumplir dos fechas de sanción en la Libertadores y podría sumar minutos otra vez con la camiseta de la “Academia”.

Rojo podría ser titular en la Copa Argentina: cómo le fue ante River

El zaguero podría ser titular esta tarde ante el “Millonario”, rival al que enfrentó en 11 oportunidades a lo largo de su carrera y el balance es más que alentador para los hinchas de Racing: suma 7 victorias, 1 empate y apenas 3 derrotas.

Ese registro positivo alimenta la ilusión en la previa de un partido clave para ambos equipos, aunque la última vez que se cruzó con River fue derrota por 2 a 1 en el Superclásico en el Monumental.

Aun así, Rojo también protagonizó episodios recordados por los hinchas, donde fue expulsado en dos oportunidades: en octubre de 2021 por doble amarilla y en septiembre de 2022 con roja directa.