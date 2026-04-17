Marcos Rojo. Foto: Captura de video.

Tras su “noche negra” ante River, con un grave error en gol de Colidio y la posterior expulsión, Marcos Rojo rompió el silencio y le pidió perdón a los hinchas de Racing.

En una charla con F12 en ESPN, el central de la Academia dio la cara en un momento de su etapa en el club de Avellaneda: “Estos días estoy tratando de seguir trabajando, seguir enfocado como venía hasta ahora. Hay que salir adelante. Aprovechar para pedir disculpas si a alguien le molestó lo que pasó el otro día en la Copa Sudamericana. Porque lo que pasó con River, son cosas que pasan en el fútbol. Pero lo del otro día capaz se sacó de contexto, era aclarar eso. Pedir disculpas”, inició.

El hecho al que se refiere el central zurdo es el encuentro que mantuvo con Cristian Medina, su ex compañero en Boca, en la mitad de la cancha luego de la derrota de Racing ante Botafogo. Las risas del defensor hicieron enojar a los hinchas, que llenaron las críticas en redes sociales.

También habló de la expulsión en el duelo ante el Millonario, hecho que terminó con las ilusiones de la Academia de llegar al empate en el clásico.

“No lo hago intencionalmente. De hecho, en la jugada con Martínez Quarta y Fausto Vera, sinceramente no lo veo. Estoy forcejeando con los dos y después sale de la jugada porque no me marcaba, y yo estoy tratando de sacarme de encima a Fausto porque la pelota va para un costado. Estoy forcejeando y cuando me zafo, veo que le pego y me di cuenta que lo golpeé en la nuca. Él ni siquiera estaba en la jugada, estaba saliendo. Cuando le pegué ya sabía que me iban a expulsar, estaba clarísimo”, dijo.

Por último, habló de las duras críticas que recibe en cada momento complicado de su carrera: “Yo lo siento. No quiero ponerme en víctima y decir que están todos contra mía. Pero la realidad es esa. Cuando tengo buenos partidos no escucho a nadie hablando de mí. Pero cuando cometo el mínimo error están toda la semana hablando del tema y pidiendo mi cabeza después de cada partido malo que tengo. Molesta un poco y te termina condicionando. Lo que me gusta hacer es jugar al fútbol”, analizó.

Este viernes se confirmó que Marcos Rojo fue sancionado con cuatro fechas por su expulsión ante River. El descargo de Zunino fue fundamental para la suspensión.