Santiago Sosa se mostró públicamente tras la fractura que sufrió en su cara por un codazo de Marcos Rojo

El capitán y mediocampista de Racing Club dijo presente en el partido entre Flandria y Acassuso, donde se sacó foto con los hinchas del ‘Canario’. El futbolista se perderá los últimos dos partidos del Torneo Clausura.

Así quedó Santiago Sosa tras el codazo de Marcos Rojo. Foto: Reuters (Sergio Moraes)

Luego de someterse a una operación por la fractura del hueso malar derecho, el capitán de Racing Club, Santiago Sosa, se mostró públicamente tras presenciar el partido entre Flandria y Acassuso, por la Primera B.

El futbolista de la ‘Academia’ se sacó fotos con los hinchas del ‘Canario’. Allí, en una de las postales, se puede apreciar a Sosa con una gasa cubriendo parte de su rostro y unas gafas de sol cuidando su ojo derecho.

Santiago Sosa, presente en la cancha de Flandria. Foto: X @LacanetteJuan

El mediocampista de 26 años fue operado el pasado lunes después de sufrir una fractura de seno maxilar superior derecho durante el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores contra Flamengo.

El violento accidente ocurrió en los minutos finales del encuentro disputado en el estadio Maracaná, cuando Marcos Rojo impactó fuertemente con el codo el rostro de Sosa, mientras disputaba un balón aéreo.

La lesión de Santiago Sosa en el partido de ida de semifinales ante Flamengo, por Copa Libertadores. Créditos: X @SC_ESPN

Producto del golpe, el capitán de Racing quedó tendido en el césped, con una notoria inflamación y sangrado en el ojo derecho, lo que requirió la intervención inmediata del cuerpo médico del conjunto de Avellaneda.

A pesar de la gravedad de la lesión, Sosa continuó en el campo para los últimos instantes del partido. Una vez finalizado el encuentro, fue trasladado por precaución al Hospital Quinta D’Or, donde permaneció en observación.

El parte médico de la grave lesión de Santiago Sosa

El parte médico oficial de Racing confirmó la fractura en el seno maxilar y la necesidad de realizar estudios adicionales y consultar a especialistas en cirugía facial para definir el tratamiento adecuado.

“Santiago Sosa fue trasladado anoche a un centro médico donde se le realizaron estudios. El jugador quedó en observación, fue dado de alta esta mañana, y presenta una fractura de seno maxilar superior derecho. El mismo será evaluado en Buenos Aires por un cirujano máxilo facial para determinar la conducta terapéutica”, detalló el informe médico de la ‘Academia’.

ℹ️ 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗘 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢



Santiago Sosa fue operado con éxito este mediodía, en el Sanatorio Finochietto, de su fractura del hueso malar derecho y permanecerá internado hasta mañana.



¡Te estamos esperando, Santi! 👊🏻 pic.twitter.com/aogIeJ4Zm6 — Racing Club (@RacingClub) October 27, 2025

La institución de Avellaneda precisó que la recuperación demandará aproximadamente un mes y medio antes de que el futbolista pueda regresar a la competencia. La lesión de Sosa representó una baja sensible para el equipo Gustavo Costas.

Justamente, fue descartado y no jugó el partido de vuelta de las semifinales en el ‘Cilindro’ de Avellaneda, que terminó 0 a 0 y decretó la eliminación de Racing tras perder 1 a 0 en el encuentro de ida disputado en Brasil.