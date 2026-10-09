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Marcos Rojo se fue de Racing y vuelve a Estudiantes: fue habilitado por la AFA y podrá jugar la Copa Libertadores

El defensor de 36 años logró desvincularse de Racing y recibió la autorización de la AFA para sumarse al Pincha. Podrá disputar el Torneo Clausura, la Supercopa Argentina y las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo.

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Marcos Rojo se fue de Racing.
Marcos Rojo se fue de Racing. Foto: X @RacingClub
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La vuelta de Marcos Rojo a Estudiantes de La Plata se concretó después de varias horas de incertidumbre por su habilitación ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El defensor logró cerrar su salida de Racing y quedó autorizado para incorporarse al Pincha, que aceleró las gestiones para contar con él en la etapa decisiva de la temporada.

La inscripción del futbolista representaba un paso fundamental para el equipo platense, que necesitaba resolver su situación administrativa antes de presentar la lista de buena fe ante la Conmebol.

De esta manera, Rojo podrá disputar el Torneo Clausura de la Liga Profesional, la Supercopa Argentina y la Copa Libertadores. Su llegada se produce en un momento clave, con Estudiantes enfocado en la semifinal del máximo certamen continental frente a Flamengo.

Marcos Rojo ya no es más jugador de Racing Club. Foto: X @RacingClub

Marcos Rojo fue habilitado por la AFA para jugar en Estudiantes

La situación administrativa del defensor generó dudas durante varias horas. La lesión de Gabriel Neves había abierto interrogantes sobre la posibilidad de incorporar un reemplazante, aunque el mecanismo reglamentario contempla plazos específicos de recuperación que no se ajustaban a este caso.

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Ante ese escenario, Estudiantes presentó la documentación necesaria para solicitar la inscripción de Rojo y consiguió la autorización correspondiente. La validación de la AFA era indispensable para completar el procedimiento y permitir que el futbolista pudiera ser incluido en la nómina para las competencias.

Con el trámite resuelto, el Pincha consiguió sumar una alternativa de experiencia para afrontar los compromisos que se avecinan.

Cómo fue la salida de Marcos Rojo de Racing

La desvinculación de Marcos Rojo de Racing estuvo marcada por el desgaste de su relación con la dirigencia. El defensor de 36 años consideraba que su ciclo en la Academia estaba cumplido y presionó para obtener la liberación de su pase y concretar su regreso a Estudiantes.

El deseo de volver al club platense fue determinante en las negociaciones. Rojo mantiene un fuerte vínculo con el Pincha, institución en la que se formó futbolísticamente y con la que se identifica, por lo que la posibilidad de vestir nuevamente su camiseta representaba una prioridad.

Marcos Rojo, cuarentena, Estudiantes
Marcos Rojo se vuelve a poner la camiseta de Estudiantes LP.

Mientras la relación entre el jugador y las autoridades de Racing se deterioraba, Estudiantes comenzó a avanzar formalmente para concretar su incorporación. El director deportivo, Agustín Alayes, se comunicó con su par de la Academia, Sebastián Saja, para acercar una primera oferta y tratar de cerrar la operación.

La urgencia del conjunto platense estuvo vinculada, principalmente, con la proximidad de las semifinales de la Copa Libertadores. El cuerpo técnico necesitaba resolver cuanto antes la situación del defensor para tenerlo disponible en una instancia en la que la experiencia puede resultar determinante.

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