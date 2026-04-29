Atlético de Madrid Vs Arsenal Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs. Arsenal, por Champions League 2025-2026? El partido se juega este Miércoles, 29/04/2026, a partir de las 16:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Riyadh Air Metropolitano, ubicado en Madrid.

¿Por dónde ver en vivo Atlético de Madrid vs. Arsenal, por Champions League 2025-2026? El encuentro entre Atlético de Madrid y Arsenal se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Atlético de Madrid vs. Arsenal, por Champions League 2025-2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Makkelie, Danny, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Atlético de Madrid y Arsenal por Champions League 2025-2026. La pelota comenzará a rodar a las 16:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid.