Tropezón de la Selección Argentina: Uruguay le ganó 2 a 1 en La Bombonera en el primer partido tras el retiro de Messi

El partido se disputa en La Bombonera. Foto: @Argentina

La Selección Argentina perdió ante Uruguay 2 a 1 en La Bombonera en el primer partido desde el retiro de Lionel Messi. El equipo que dirige Lionel Scaloni mereció el empate luego de haber ido en desventaja 2 a 0 con goles de Balerdi en contra y Araújo, pero pese al descuento de Julián Álvarez, el combinado de Diego Forlán se fue de Buenos Aires victorioso.

Argentina formó con Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Thiago Almada.

Mientras que Uruguay, dirigido por Diego Forlán, salió a la cancha con Cristopher Fiermarin; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Agustín Canobbio, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Maxi Araújo, Giorgian De Arrascaeta y Darwin Nuñez.

El equipo mejoró con los ingresos de Gianluca Prestianni y Agustín Giay en lugar de Thiago Almada y Gonzalo Montiel, ambos con un nivel bajo incluso en River. Argentina controló la pelota, gravitó en ataque y pudo descontar con el gol de Álvarez. Otro de los puntos altos fue Matías Soulé y Nico Paz. Sin embargo, los dos goles en contra fueron contundentes para ampliar una ventaja difícil de doblegar para el conjunto de Scaloni.

El cotejo ante Uruguay fue el primero de los dos compromisos que disputará Argentina durante la última fecha FIFA de 2026. El próximo encuentro será el martes 17 de noviembre, también a las 20 frente a Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.