Lionel Scaloni renueva con la Selección Argentina: podría alcanzar un récord histórico en 2030

Lionel Scaloni renueva con la Selección Argentina. Foto: REUTERS

La continuidad de Lionel Scaloni como director técnico de la Selección Argentina abre la posibilidad de que el entrenador protagonice uno de los ciclos más extensos y exitosos de la historia del fútbol nacional. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) llegó a un acuerdo con el DT de Pujato para renovar su contrato y garantizar su permanencia, al menos hasta 2028.

Según trascendió, el nuevo vínculo tendrá un formato de dos años más, con una opción para extenderlo por otros dos después de la Copa América 2028. De esa manera, Scaloni podría continuar al frente del equipo hasta el Mundial 2030, que tendrá a la Argentina como una de sus sedes.

Aunque todavía resta la confirmación oficial y la firma del contrato, el acuerdo representa una apuesta por la continuidad de un proyecto que consiguió cuatro títulos internacionales y volvió a instalar al seleccionado entre los principales protagonistas del fútbol mundial.

Lionel Scaloni seguirá al frente de la Selección.

La renovación también permitirá que Scaloni siga sumando temporadas al frente de la Albiceleste y se acerque a una marca que durante décadas pareció difícil de alcanzar: los 20 años de Guillermo Stábile como entrenador del seleccionado.

Guillermo Stábile, el entrenador que más tiempo dirigió a la Selección Argentina

Guillermo Stábile conserva el récord de permanencia al frente de la Selección Argentina, con aproximadamente 20 años en el cargo. Su recorrido comenzó en 1939 y tuvo distintas etapas hasta 1961, con un período principal entre 1939 y 1958 y una nueva conducción en 1960.

Durante ese extenso proceso, el entrenador dirigió alrededor de 127 partidos, aunque algunos registros estadísticos presentan diferencias en la cantidad de encuentros contabilizados.

Guillermo Stábile ganó 7 títulos como DT de la Selección Argentina. Foto: X/@cafeveloz_ok

Su principal característica fue la capacidad para construir equipos competitivos a lo largo de distintas generaciones de futbolistas. Además, se convirtió en el técnico más ganador de la historia de la Selección Argentina, con siete títulos internacionales:

Campeonato Sudamericano 1941 : consiguió su primera consagración continental al frente del seleccionado.

Campeonato Sudamericano 1945 : volvió a llevar a la Argentina a lo más alto de Sudamérica.

Campeonato Sudamericano 1946 : logró el bicampeonato y consolidó el dominio argentino.

Campeonato Sudamericano 1947 : consiguió su tercera conquista consecutiva.

Campeonato Sudamericano 1955 : volvió a ganar el torneo después de varios años.

Campeonato Sudamericano 1957 : obtuvo otra consagración con un equipo que quedó en la historia como el de los Carasucias.

Campeonato Panamericano 1960: sumó su último título con la Selección Argentina.

Sin embargo, su trayectoria también tuvo un momento complicado. En el Mundial de Suecia 1958, Argentina sufrió una de las derrotas más dolorosas de su historia: perdió 6-1 frente a Checoslovaquia y quedó eliminada en la primera fase. La participación estuvo marcada por las críticas y las consecuencias de aquel resultado.

Stábile dejó su cargo en 1961, después de haber dirigido a la Selección durante dos décadas y de haber conseguido siete campeonatos.

Lionel Scaloni: cuatro títulos y un proceso que cambió la historia

El ciclo de Lionel Scaloni comenzó en septiembre de 2018, después de la salida de Jorge Sampaoli tras el Mundial de Rusia. Inicialmente asumió como entrenador interino, pero sus primeros resultados y la renovación futbolística del equipo convencieron a la dirigencia de la AFA para ratificarlo en el puesto.

Su primera gran prueba llegó en la Copa América 2019, disputada en Brasil. Argentina alcanzó las semifinales y terminó en el tercer puesto después de perder ante el seleccionado local.

Dos años después consiguió su primera consagración: la Copa América 2021, con una victoria 1-0 frente a Brasil en el estadio Maracaná. El título terminó con una sequía de 28 años sin campeonatos oficiales para la Selección Mayor.

A partir de ese momento, el equipo consolidó una identidad de juego y una estructura que le permitió protagonizar una de las etapas más exitosas de su historia.

Los principales logros de Scaloni fueron:

Copa América 2021 : Argentina venció a Brasil en el Maracaná con un gol de Ángel Di María y volvió a conquistar un título continental.

Finalissima 2022 : derrotó 3-0 a Italia en Wembley y consiguió otro trofeo internacional.

Mundial de Qatar 2022 : se consagró campeón del mundo después de vencer a Francia por penales en una de las finales más recordadas de la historia.

Copa América 2024: derrotó a Colombia por 1-0 en tiempo suplementario y consiguió el bicampeonato continental.

Lionel Scaloni y su máximo logro con la Selección Argentina: el Mundial 2022.

A esos cuatro títulos se sumó la participación en el Mundial 2026, en el que la Selección volvió a alcanzar la final y terminó como subcampeona.

Otro de los grandes registros de su gestión fue la racha de 36 partidos consecutivos sin derrotas, conseguida entre 2019 y 2022, que se convirtió en la más extensa de la historia del seleccionado argentino.