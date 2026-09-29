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Scaloni habló de sus intenciones de continuar en la Selección: “La predisposición está de las dos partes y eso es lo importante”

El entrenador argentino reveló sus intenciones sobre su futuro luego de la primera reunión con Claudio “Chiqui” Tapia. Además, dio detalles del equipo de cara al primer amistoso de la ventana FIFA.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Conferencia de prensa de Lionel Scaloni.
Conferencia de prensa de Lionel Scaloni. Foto: @Argentina
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Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa en la jornada previa al amistoso ante Bolivia por la ventana FIFA, en la que habló sobre sus intenciones de continuar al frente de la Selección argentina.

“Las ganas de seguir en la Selección están”, afirmó Scaloni, quien había planteado la necesidad de evaluar su futuro después de la última final. “La predisposición está de las dos partes y eso es lo importante. Recién empezamos a hablar. Intentaremos volver a hablar en estos días. Tenemos los partidos por delante. Repito que cuando tengamos algo por decir, lo informaremos”.

En ese sentido, señaló que debió analizar especialmente el aspecto deportivo y remarcó que comunicará su decisión cuando llegue el momento. “No sé cuándo anunciaremos mi continuidad o no. Dependerá de llegar o no a un acuerdo”, completó.

Conferencia de prensa de Lionel Scaloni.
Conferencia de prensa de Lionel Scaloni. Foto: @Argentina

Además, aseguró que ya tiene prácticamente definido el equipo para el partido ante Bolivia en Córdoba, aunque aclaró que todavía debe realizar el último entrenamiento antes de comunicarles la formación a los jugadores.

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“El equipo lo tengo más o menos confirmado. Tenemos el entrenamiento hoy y los jugadores aún no lo saben; después de la actividad se los diremos”, expresó.

Ante la consulta sobre la capitanía tras el retiro de Messi, Scaloni aseguró: “El capitán ya era Cuti después de Leo y Ota. El segundo va a ser Emiliano Martínez y el tercero Lautaro”.

Conferencia de prensa de Lionel Scaloni.
Conferencia de prensa de Lionel Scaloni. Foto: @Argentina

En tanto, también hizo referencia una posible salida de Walter Samuel de su cuerpo técnico: “El Cabezón ya nos dio una muestra de lo que representaba la selección el año pasado cuando tuvo una oferta del Inter para trabajar con Chivu. Se quedó hasta el Mundial, eso habla de lo grande que es. Además de ser importantísimo es mi amigo. Quiero lo mejor, si él quiere en algún momento tomar una decisión, es justo que lo pueda hacer. Él tiene las puertas abiertas, pero no tengo novedades. No va a haber problemas si es así. Sería una pérdida importantísima, ya veremos si no está”.

Por último, negó las versiones de un posible llamado de River para reemplazar a Leo Ponzio: “Los rumores son rumores, nadie me ha hablado. Hasta el 31 de diciembre no voy a escuchar a nadie. Conmigo nadie habló y hasta el 31, si es que no se llega a un acuerdo, tampoco voy a escuchar. Es lo que siempre he hecho. Lo de River no es cierto, nadie me contactó, hasta el 31 estoy acá”.

Lionel ScaloniSelección ArgentinaDirector Técnico
Matias Greisert
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