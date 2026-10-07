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Scaloni habló sobre su continuidad en la Selección tras la despedida de Messi: “Si todo va bien, seguiré siendo entrenador”

El DT de la Albiceleste se refirió a su continuidad en la conducción del equipo y a la salida del astro del fútbol mundial, Lionel Messi, y el impacto que eso va a generar en el equipo.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Las declaraciones de Scaloni post despedida de Lionel Messi.
Las declaraciones de Scaloni post despedida de Lionel Messi. Foto: REUTERS
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La despedida de Lionel Messi en el Monumental marcó un punto de quiebre en la historia del fútbol argentino, un antes y un después marcado por el triunfo de 3 a 0 ante Benín. Tras el partido, Lionel Scaloni habló con la prensa y se refirió a cómo será el equipo sin el capitán y que su contrato vence a fin de año, pero que aún no tiene una decisión final al respecto, aunque anticipó: “Si todo va bien, seguiré siendo entrenador”.

“El legado que deja Messi es terrible. Con eso me quedo. No habrá nada igual en un terreno de juego y le estamos agradecidos eternamente”, agregó respecto a la despedida del 10. Pero, cuando le consultaron por su futuro, fue algo más cauteloso: “Todavía no hay novedades”.

Lionel Messi se despide de los hinchas en su último partido en la Selección Argentina.
Lionel Messi se despidió de los hinchas en su último partido en la Selección Argentina. Foto: REUTERS

Scaloni habló de lo que enfrentará la Selección sin Messi

El entrenador se refirió a lo que le espera al equipo luego del retiro de Messi de las canchas internacionales y remarcó que será una etapa difícil, para la cual el equipo deberá encontrar nuevas herramientas para competir.

“Va a ser duro, él lo dijo ahora. Lo que se ha vivido estos años no es algo normal y los momentos duros pueden venir. Estamos capacitados para afrontarlos, con gente joven, nueva y que nos va a dar...”, agregó.

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En ese sentido, Scaloni afirmó que la Selección podrá reconstruirse con los nuevos talentos que aparecen, aunque “será imposible reemplazar” lo que generaba Messi adentro y fuera de la cancha.

“La sensación de tenerlo a él de tu lado es inigualable, es muy difícil compararlo con algo, de hacérselo entender a la gente. Hay que vivirlo. Es inigualable, por más equipo que podamos rearmar. Podemos armar un gran equipo con nuevos chicos que van apareciendo, pero ese aura no se la vi a nadie en mi vida”, sentenció.

Lionel Scaloni, director técnico de Argentina.
Lionel Scaloni, director técnico de Argentina. Foto: Agencia NA

Finalmente, el DT remarcó los desafíos que presentará la Selección luego de la salida de Leo: “Lo que él genera no va a estar más. Buscaremos nuevas herramientas, pero esa sensación no estará. Haberlo disfrutado ha sido increíble y tocará seguir sin él”.

Lionel ScaloniLionel MessiSelección Argentina
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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