Scaloni habló sobre su continuidad en la Selección tras la despedida de Messi: “Si todo va bien, seguiré siendo entrenador”

Las declaraciones de Scaloni post despedida de Lionel Messi. Foto: REUTERS

La despedida de Lionel Messi en el Monumental marcó un punto de quiebre en la historia del fútbol argentino, un antes y un después marcado por el triunfo de 3 a 0 ante Benín. Tras el partido, Lionel Scaloni habló con la prensa y se refirió a cómo será el equipo sin el capitán y que su contrato vence a fin de año, pero que aún no tiene una decisión final al respecto, aunque anticipó: “Si todo va bien, seguiré siendo entrenador”.

“El legado que deja Messi es terrible. Con eso me quedo. No habrá nada igual en un terreno de juego y le estamos agradecidos eternamente”, agregó respecto a la despedida del 10. Pero, cuando le consultaron por su futuro, fue algo más cauteloso: “Todavía no hay novedades”.

Lionel Messi se despidió de los hinchas en su último partido en la Selección Argentina. Foto: REUTERS

Scaloni habló de lo que enfrentará la Selección sin Messi

El entrenador se refirió a lo que le espera al equipo luego del retiro de Messi de las canchas internacionales y remarcó que será una etapa difícil, para la cual el equipo deberá encontrar nuevas herramientas para competir.

“Va a ser duro, él lo dijo ahora. Lo que se ha vivido estos años no es algo normal y los momentos duros pueden venir. Estamos capacitados para afrontarlos, con gente joven, nueva y que nos va a dar...”, agregó.

En ese sentido, Scaloni afirmó que la Selección podrá reconstruirse con los nuevos talentos que aparecen, aunque “será imposible reemplazar” lo que generaba Messi adentro y fuera de la cancha.

“La sensación de tenerlo a él de tu lado es inigualable, es muy difícil compararlo con algo, de hacérselo entender a la gente. Hay que vivirlo. Es inigualable, por más equipo que podamos rearmar. Podemos armar un gran equipo con nuevos chicos que van apareciendo, pero ese aura no se la vi a nadie en mi vida”, sentenció.

Lionel Scaloni, director técnico de Argentina. Foto: Agencia NA

Finalmente, el DT remarcó los desafíos que presentará la Selección luego de la salida de Leo: “Lo que él genera no va a estar más. Buscaremos nuevas herramientas, pero esa sensación no estará. Haberlo disfrutado ha sido increíble y tocará seguir sin él”.