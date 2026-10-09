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Scaloni no se guardó nada y llenó de elogios a Messi en su despedida: “Él será la luz que iluminará a un montón de chicos”

El DT argentino no escatimó alabos para el 10 que se retiró de la Selección nacional: “Un futbolista extraordinario que no se va a repetir”.

Redacción 26 Deportes
Por Redacción 26 Deportes
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Lionel Scaloni y Lionel Messi. Foto: EFE
Sacloni no se guardó elogios para con Messi.
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Lionel Scaloni habló sobre Lionel Messi y su trayectoria en la Selección argentina en una grabación difundida por Adidas, en la que repasó la transformación del capitán, su influencia dentro del vestuario y lo que representa para el fútbol mundial. El entrenador campeón del mundo reconoció que es un privilegiado por haber compartido tantos años con el astro y dejó un mensaje especial sobre su futuro con la camiseta albiceleste.

“Ojalá que nunca se despegue de esta camiseta; no se tiene que despegar”, expresó Scaloni, quien también definió al rosarino como una figura capaz de iluminar el camino de los futbolistas que vendrán: “Él será la luz que iluminará a un montón de chicos y un montón de generaciones que van a venir atrás”.

Lionel Scaloni sonríe emocionado en la despedida de Lionel Messi.
Lionel Scaloni en la despedida de Lionel Messi. Foto: REUTERS

Scaloni agradeció haber dirigido a Lionel Messi

Durante la grabación, el entrenador también expresó su cariño y admiración por el futbolista del Inter Miami, con quien conquistó títulos históricos al frente de la Selección argentina.

“Lo quiero mucho y le agradezco un montón. Nos ha dado la ilusión de poder conseguir títulos y de ver a un futbolista extraordinario que no se va a repetir. Soy un privilegiado de haberlo podido tener”, sostuvo Scaloni.

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El técnico recordó que durante mucho tiempo existió la sensación de que la despedida de Messi estaba cerca, aunque todavía quedaba la posibilidad de disfrutarlo dentro de la cancha.

“Hace un tiempo yo decía que teníamos la melancolía de que se iba a ir, que lo dejemos porque todavía estaba; ahora pasó”, señaló. Y añadió: “Muy merecido lo tiene; es algo difícil de explicar con palabras. Lo que transmite es increíble”.

“Es una cosa que habla muy bien de él”: Scaloni y el recorrido de Messi en la Selección

Scaloni también hizo hincapié en la manera en que Messi construyó su liderazgo dentro del equipo nacional. Según explicó, el capitán atravesó distintas etapas hasta convertirse en una de las principales referencias del plantel, sin imponer su condición de estrella sobre sus compañeros.

“Hemos visto la transformación de un tipo que tiene códigos, que sabía lo que había dentro de una cancha y de un vestuario. Que había gente que llevaba mucho tiempo en la Selección y que él era uno más, sabiendo que era el mejor de todos”, recordó.

Para el entrenador, esa actitud fue una de las características que mejor definieron la personalidad del rosarino. “Es una cosa que habla muy bien de él. Porque cuando era pibe podía haber dicho ‘yo soy el mejor de todos y ahora tienen que ir todos detrás de mí’. Él fue quemando etapas y demostrando que realmente juega porque lo apasiona”, explicó.

Lionel Messi y Lionel Scaloni. Foto: NA
Scaloni abrazando al mejor del mundo.

Con el paso de los años, Messi asumió un papel cada vez más importante en el grupo hasta convertirse en el líder que comandó al seleccionado durante sus últimas conquistas.

“Poco a poco se iba convirtiendo en uno de los más veteranos y empezó a comandar todo lo que se vio estos últimos años”, agregó Scaloni.

Finalmente, el técnico resaltó el alcance internacional de la figura del capitán y aseguró que su influencia supera las fronteras argentinas. “Hay que vivir y sentir lo que él representa para todos nosotros, incluso para gente que no es de Argentina y para los rivales”, concluyó.

Lionel ScaloniLionel Messi
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