El llanto del juvenil de River en Uruguay: Leonel Jaime quiso ayudar a un rival y fue repudiado por compañeros e hinchas de Peñarol

Llanto de Leonel Jaime en pleno partido de Peñarol. Foto: NA

Leonel Jaime, delantero de River que se encuentra a préstamo en Peñarol, vivió un mal momento en el encuentro entre el Manya y Juventud de Las Piedras que se volvió viral en las redes sociales.

El juvenil, de gran momento en el fútbol uruguayo, frenó un ataque propio para que los médicos atiendan a un rival que se encontraba caído luego de un choque. La acción tuvo lugar a los 31 minutos del primer tiempo en el partido ante Juventud, que terminó 0 a 0.

Llanto de Leonel Jaime en pleno partido de Peñarol.

Cuando Kevin Rolón quedó tendido en el suelo con un evidente dolor en su pierna, Jaime frenó el ataque cerca del área de Juventud, cuando le quedaba la pelota a disposición para llegar frente a la defensa rival. Sin embargo, tuvo un gesto de fair play y tiró la pelota al lateral.

Instantáneamente, los hinchas de Peñarol lo abuchearon y Javier Cabrera, su compañero con pasado en el fútbol argentino, lo cruzó fuertemente, al compás del hostigamiento de la popular.

El mal momento de Leonel Jaime en pleno partido de Peñarol. Foto: Captura de video.

A los pocos segundos, la cámara enfocó a Jaime, quien se mostró llorando desconsoladamente por lo sucedido, pero continuó el partido con normalidad.

Peñarol vive momentos de tensión que se trasladan a est tipo de acciones: ganó solo uno de sus últimos cinco partidos y el entrenador, Diego Aguirre, convive con cuestionamientos constantes.