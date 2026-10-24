El llanto del juvenil de River en Uruguay: Leonel Jaime quiso ayudar a un rival y fue repudiado por compañeros e hinchas de Peñarol

Leonel Jaime, delantero de River que se encuentra a préstamo en Peñarol, vivió un mal momento en el encuentro entre el Manya y Juventud de Las Piedras que se volvió viral en las redes sociales.
El juvenil, de gran momento en el fútbol uruguayo, frenó un ataque propio para que los médicos atiendan a un rival que se encontraba caído luego de un choque. La acción tuvo lugar a los 31 minutos del primer tiempo en el partido ante Juventud, que terminó 0 a 0.
Cuando Kevin Rolón quedó tendido en el suelo con un evidente dolor en su pierna, Jaime frenó el ataque cerca del área de Juventud, cuando le quedaba la pelota a disposición para llegar frente a la defensa rival. Sin embargo, tuvo un gesto de fair play y tiró la pelota al lateral.
Instantáneamente, los hinchas de Peñarol lo abuchearon y Javier Cabrera, su compañero con pasado en el fútbol argentino, lo cruzó fuertemente, al compás del hostigamiento de la popular.
A los pocos segundos, la cámara enfocó a Jaime, quien se mostró llorando desconsoladamente por lo sucedido, pero continuó el partido con normalidad.
Peñarol vive momentos de tensión que se trasladan a est tipo de acciones: ganó solo uno de sus últimos cinco partidos y el entrenador, Diego Aguirre, convive con cuestionamientos constantes.