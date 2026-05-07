Platense vs. Peñarol EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Libertadores 2026
Sigue en directo el partido entre Platense y Peñarol por la Copa Libertadores 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.
¿A qué hora juegan Platense vs. Peñarol, por Copa Libertadores 2026?
El partido se juega este Jueves, 07/05/2026, a partir de las 19:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Ciudad de Vicente López, ubicado en Vicente López.
¿Por dónde ver en vivo Platense vs. Peñarol, por Copa Libertadores 2026?
El encuentro entre Platense y Peñarol se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Platense vs. Peñarol, por Copa Libertadores 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Benítez, Juan Gabriel, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Platense y Peñarol por Copa Libertadores 2026. La pelota comenzará a rodar a las 19:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Ciudad de Vicente López de Vicente López.
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