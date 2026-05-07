Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
jueves, 7 de mayo de 2026, 16:00
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Platense Vs Peñarol
Platense Vs Peñarol Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Platense vs. Peñarol, por Copa Libertadores 2026?

El partido se juega este Jueves, 07/05/2026, a partir de las 19:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Ciudad de Vicente López, ubicado en Vicente López.

¿Por dónde ver en vivo Platense vs. Peñarol, por Copa Libertadores 2026?

El encuentro entre Platense y Peñarol se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Platense vs. Peñarol, por Copa Libertadores 2026?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Benítez, Juan Gabriel, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Platense y Peñarol por Copa Libertadores 2026. La pelota comenzará a rodar a las 19:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Ciudad de Vicente López de Vicente López.