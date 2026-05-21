Peñarol Vs Corinthians Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Peñarol vs. Corinthians, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Jueves, 21/05/2026, a partir de las 21:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Campeón del Siglo, ubicado en Montevideo.

¿Por dónde ver en vivo Peñarol vs. Corinthians, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Peñarol y Corinthians se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Peñarol vs. Corinthians, por Copa Libertadores 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Maza Gómez, Piero, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Peñarol recibe a Corinthians por Copa Libertadores 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Campeón del Siglo y el pitazo inicial se escuchará a las 21:30. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!