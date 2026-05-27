Peñarol vs. Santa Fe EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Libertadores 2026
Sigue en directo el partido entre Peñarol y Santa Fe por la Copa Libertadores 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.
¿A qué hora juegan Peñarol vs. Santa Fe, por Copa Libertadores 2026?
El partido se juega este Miércoles, 27/05/2026, a partir de las 21:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Campeón del Siglo, ubicado en Montevideo.
¿Por dónde ver en vivo Peñarol vs. Santa Fe, por Copa Libertadores 2026?
El encuentro entre Peñarol y Santa Fe se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Peñarol vs. Santa Fe, por Copa Libertadores 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Ortega Jaimes, Carlos Arturo, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Peñarol y Santa Fe válido por Copa Libertadores 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 21:30, cuando comiencen las acciones en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo.
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