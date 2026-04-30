Corinthians Vs Peñarol Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Corinthians vs. Peñarol, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Jueves, 30/04/2026, a partir de las 21:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Neo Química Arena, ubicado en Sao Paulo.

¿Por dónde ver en vivo Corinthians vs. Peñarol, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Corinthians y Peñarol se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Corinthians vs. Peñarol, por Copa Libertadores 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Garay Reyes, Cristián, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Corinthians y Peñarol por Copa Libertadores 2026. La pelota comenzará a rodar a las 21:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Neo Química Arena de Sao Paulo.