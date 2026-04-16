Peñarol Vs Platense Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Peñarol vs. Platense, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Jueves, 16/04/2026, a partir de las 21:30.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Campeón del Siglo, ubicado en Montevideo.

¿Por dónde ver en vivo Peñarol vs. Platense, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Peñarol y Platense se podrá ver en directo por Disney+ Premium, Fox Sports, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Peñarol vs. Platense, por Copa Libertadores 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro López López, Derlis Fabián, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Peñarol y Platense por Copa Libertadores 2026. La pelota comenzará a rodar a las 21:30 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo.