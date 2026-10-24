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Titanes en la cancha: Deportivo Armenio lanzó una inédita camiseta en homenaje a Martín Karadagián que une al fútbol argentino con la lucha libre

El Tricolor estrenó la indumentaria especial este sábado ante Argentino de Quilmes. Cómo es, cuánto sale y dónde conseguir la camiseta en honor al creador de Titanes en el Ring.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Camiseta de Deportivo Armenio en homenaje a Martín Karadagián y Titanes en el Ring.
Camiseta de Deportivo Armenio en homenaje a Martín Karadagián y Titanes en el Ring. Foto: Deportivo Armenio
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Deportivo Armenio sorprendió al fútbol argentino con el lanzamiento de una camiseta especial en homenaje a Martín Karadagián y Titanes en el Ring, el histórico programa de lucha libre que marcó a generaciones de argentinos.

El equipo estrenó la indumentaria este sábado 24 de octubre durante la derrota por 1-0 ante Argentino de Quilmes, en el estadio Armenia de Ingeniero Maschwitz, por la fecha 41 de la Primera B Metropolitana. Pese al resultado adverso, la jornada sirvió para continuar con la iniciativa del Tricolor de destacar la identidad y la cultura armenia.

Cómo es la inédita camiseta de Deportivo Armenio en homenaje a Martín Karadagián y Titanes en el Ring

La nueva camiseta presenta un diseño predominantemente negro, con detalles de color en los números y los bordes, que se diferencia de la indumentaria habitual del conjunto de Ingeniero Maschwitz. Se trata de una edición limitada con la que la institución busca recuperar el legado de una de las figuras más reconocidas de la lucha libre argentina.

Deportivo Armenio utilizó una camiseta homenaje a Martín Karadagián
Deportivo Armenio utilizó una camiseta homenaje a Martín Karadagian. Video: LPFPlay / X @Porquettargasce

A través de sus redes sociales, Deportivo Armenio anunció la iniciativa con una frase que sintetizó el espíritu del homenaje: “¡Una leyenda se viste de historia!”. El club también anticipó que los futbolistas saldrían al campo de juego con una indumentaria que recupera el recuerdo de los personajes de Titanes en el Ring.

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“Una verdadera joya que une la pasión del fútbol con el espíritu inconfundible de muchos personajes que marcaron nuestra infancia”, señaló la cuenta oficial del club en Instagram.

Marcelo Papazian, responsable de marketing y comunicación del club, señaló que “Martín Karadagián y Deportivo Armenio son los dos íconos más importantes de la colectividad armenia en Argentina. Por ellos dos se hicieron conocidos los armenios en el país”.

En diálogo con el medio especializado en lucha libre Detrás de la Máscara, Papazian sostuvo que esta camiseta “es una forma de mantenerlo vivo -a Karadagián- y de apoyar también la vuelta de Titanes en el Ring”.

Camiseta de Deportivo Armenio en homenaje a Martín Karadagián y Titanes en el Ring.
Camiseta de Deportivo Armenio en homenaje a Martín Karadagián y Titanes en el Ring. Foto: Deportivo Armenio

Cuánto cuesta y dónde comprar la camiseta de Deportivo Armenio inspirada en Titanes en el Ring

La camiseta homenaje a Martín Karadagián fue publicada en la tienda oficial de Deportivo Armenio con un precio de $50.000, bajo la modalidad de preventa.

Según la información difundida por la institución, las entregas están previstas a partir del 2 de noviembre de 2026. Otro detalle particular es que la numeración de las camisetas no puede elegirse al momento de realizar el pedido.

Al momento de la consulta, el producto figuraba sin stock en la tienda online, por lo que los interesados deberán comprobar si el club habilita nuevas unidades.

Con esta iniciativa, Deportivo Armenio recuperó una figura de la televisión argentina y trasladó su historia al fútbol de ascenso. Aunque la jornada terminó con una derrota, la camiseta quedó como testimonio de un homenaje que reunió dos expresiones de la cultura popular argentina.

Deportivo Armenio presentó una camiseta homenaje a Martín Karadagián
Deportivo Armenio presentó una camiseta homenaje a Martín Karadagián

Quién fue Martín Karadagián, el creador de Titanes en el Ring que revolucionó la lucha libre argentina

Martín Karadagián fue un luchador y empresario argentino de origen armenio, reconocido principalmente por haber creado Titanes en el Ring, un programa televisivo que combinó deporte, espectáculo, personajes de fantasía y entretenimiento familiar.

El ciclo debutó el 3 de marzo de 1962 por Canal 9 y rápidamente se convirtió en un fenómeno popular. Por sus emisiones pasaron personajes como La Momia, el Caballero Rojo, el Indio Comanche y Rubén Peucelle, conocido como el Ancho Peucelle.

La conexión con Deportivo Armenio tiene un componente histórico particular: el club fue fundado en 1962, el mismo año del estreno televisivo de Titanes en el Ring. Ambas historias están vinculadas con la colectividad armenia en Argentina y forman parte de su presencia en la cultura popular y deportiva del país.

Además, el homenaje continúa una tradición del club de utilizar sus camisetas para recordar acontecimientos y figuras vinculados con su identidad. En 2015, por ejemplo, Deportivo Armenio presentó una indumentaria conmemorativa por el centenario del genocidio armenio.

Lucha LibreCamisetaDeportivo ArmenioMartín Karadagián
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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