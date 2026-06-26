Murió Sergio Aldo Carelli, quien interpretó a Gorutta Jones en 100% Lucha

Murió Gorutta Jones de 100% Lucha. Foto: Instagram

El mundo de la lucha libre recibió otro duro golpe este jueves al conocerse la muerte de Sergio Aldo Carelli, más conocido por luchar bajo el nombre de Gorutta Jones en 100% Lucha. El encargado de dar la noticia fue Vicente Viloni, otro de los emblemas del histórico programa.

“Amigo se que la luchaste hasta el final y que necesitás descansar. Te voy a extrañar mucho que en paz descanses Chiqui querido. Dale un abrazo a Murphy y espérenme para una gran lucha”, señaló Viloni en sus redes sociales, haciendo referencia a la reciente pérdida de Pablo Más Albert, luchador que interpretó al Teniente Murphy y falleció el pasado domingo.

El luchador atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida debido a una grave lesión en el nervio ciático. “Es durísimo. Hay días de pozos depresivos terribles, imposibles de salir. Y ahí es cuando aparecen mis hermanos, mis amigos, los fans que me mandan mensajes… Ellos me levantan”, dijo en marzo en una entrevista con Teleshow.

Murió Gorutta Jones de 100% Lucha. Foto: Instagram @vilonicampeondelpueblo

El apoyo de sus excompañeros y seguidores fue su “cable a tierra” durante sus últimos meses. “No puedo creer que haya gente que me deje $100, $20.000. El que pone la mano en el bolsillo para ayudarme, tiene mi agradecimiento de por vida”, dijo en diálogo con dicho medio, haciendo referencia al movimiento solidario liderado por Vicente Viloni y Hip Hop Man.

En esa línea, Viloni señaló este jueves en su mensaje de despedida: “De parte de su familia y mía les agradecemos a todos los que ayudaron económicamente y con las donaciones de sangre. Muchas gracias a todos en nombre del gran Gorutta. Te quiero mucho gordo querido”.

Quién era Gorutta Jones

Sergio Aldo Carelli practicó boxeo a nivel amateur y profesional desde chico. Además, se destacó en el fisicoculturismo, llegando a competir de manera oficial.

Según contó, llegó al programa creado por Eduardo Husni por medio de un amigo. “Al principio dudé porque no sabía”, comentó, pero finalmente se decidió y fue de los personajes más queridos del show de lucha libre emitido por Telefe.

Gorutta Jones medía más de dos metros y pesaba 140 kilos, portaba una máscara oscura con tonos verdes y amarillos, un casco blanco y un bastón de hockey sobre hielo.

Murió Gorutta Jones de 100% Lucha. Foto: Instagram @goruttajonesok

Pese a que fue presentado como uno de los “malos”, el público le tomó cariño, y él también a ellos: “Me encantaba darles mi casco y mi bastón de presentación a los chicos. Era una forma de compartir el personaje con ellos”, aseguró en diálogo con Teleshow.

Sin lugar a dudas, Gorutta deja atrás una marca imborrable en hoy grandes que alguna vez fueron chicos y se emocionaron con cada combate que dio arriba del ring en 100% Lucha.

La lucha libre también despidió a Pablo Más Albert, quien interpretó al Teniente Murphy

Este domingo, se conoció la muerte de Pablo Más Albert, recordado por interpretar al personaje del Teniente Steve Murphy en el programa televisivo 100% Lucha.

Más Albert, de 57 años, alcanzó gran popularidad a partir de 2006 al personificar a un militar estadounidense oriundo de Utah que, según la historia del programa, había desertado del ejército de su país y buscaba ganar el Campeonato de 100% Lucha para poder regresar a su patria.

El Teniente Steve Murphy y Vicente Viloni. Foto: Instagram @ttemurphy_sodrak

Más Albert nunca logró conquistar el título principal, pero sí obtuvo un torneo relámpago de parejas junto al escocés McFloyd en 2007. Durante su paso por el programa creado por Eduardo Husin también protagonizó una de las rivalidades más recordadas frente a Ron Doxon, un supuesto agente del servicio secreto estadounidense que intentaba controlar sus movimientos.

Paralelamente, el luchador también encarnó a Sodrak, Amo de la Oscuridad, personaje enmascarado con el que integró la denominada “Dupla del Terror” junto a Cara de Máscara. También participó en 100% Lucha, la película, estrenada en 2008.