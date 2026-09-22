Video: un influencer se animó a pelear contra un robot de 100.000 dólares y terminó en la lona tras una patada

Un influencer peleó MMA contra un robot humanoide de casi 80 kilos Foto: @REK

La imagen parece salida de una película de ciencia ficción: un hombre dentro de una jaula de MMA frente a un robot humanoide con aspecto de Terminator. Sin embargo, ocurrió en un evento real en San Francisco y terminó convirtiéndose en uno de los videos tecnológicos más comentados de las últimas semanas.

El protagonista fue Frankie LaPenna, un creador de contenido estadounidense que aceptó participar en una exhibición organizada por Robot Entertainment Kombat (REK). Del otro lado lo esperaba un EngineAI T800, un robot de tamaño real diseñado para reproducir movimientos de combate.

Durante los primeros instantes, LaPenna intentó probar la resistencia de la máquina con varios golpes al torso. El robot permaneció estable y apenas mostró reacción ante los impactos, mientras LaPenna intentaba encontrar alguna respuesta en la estructura metálica de su rival.

El momento que se volvió viral

La secuencia cambió cuando el humanoide avanzó y ejecutó una patada que derribó al influencer. La caída se convirtió rápidamente en la imagen más compartida del evento y alimentó todo tipo de comentarios en redes sociales.

El trailer de la pelea entre un influencer y un robot humanoide

El propio LaPenna acompañó la publicación con una referencia a la saga cinematográfica protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Mientras tanto, miles de usuarios reaccionaron con bromas y advertencias sobre un supuesto futuro dominado por las máquinas. Entre los mensajes más repetidos apareció una sensación compartida: el espectáculo resultó tan fascinante como inquietante.

El video acumuló millones de interacciones y reavivó el debate sobre el avance de los robots humanoides en entornos cada vez más cercanos a los de las personas. También generó preguntas sobre los límites de seguridad cuando máquinas de gran tamaño interactúan físicamente con seres humanos.

Cómo funcionaba realmente el robot

A pesar de su apariencia futurista, el T800 no combatía de forma autónoma. Los organizadores aclararon que cada acción era ejecutada por un operador humano mediante un sistema de telepresencia inmersiva.

El piloto controlaba la máquina con un visor de realidad virtual y sensores corporales capaces de replicar sus movimientos en tiempo real. La inteligencia artificial intervenía únicamente para ayudar a mantener el equilibrio, corregir la postura y evitar caídas durante el combate.

Imagenes de la pelea Foto: X

Esta combinación entre control remoto y asistencia informática representa uno de los principales desafíos de la robótica moderna. A diferencia de los vehículos con ruedas, los humanoides deben compensar constantemente cambios de peso, impactos y movimientos bruscos para conservar la estabilidad.

Un robot de tamaño real y alto valor tecnológico

Según la información difundida por los organizadores, el modelo utilizado mide cerca de 1,83 metros, pesa alrededor de 75 kilos y tiene un valor estimado que ronda los USD 100.000. Su diseño mezcla una estructura mecánica visible con rasgos inspirados en la estética que popularizó Terminator en el cine.

La exhibición formó parte de una demostración tecnológica y de entretenimiento, por lo que no contó con jueces, sistema de puntuación ni reglas competitivas públicas. El objetivo principal era mostrar las capacidades de los robots humanoides en un entorno controlado.

Imagenes de la pelea Foto: X

La apuesta de REK por los combates robóticos

REK asegura haber realizado ya 13 eventos en nueve ciudades, combinando robótica, realidad virtual y espectáculos en vivo. Inicialmente trabajó con máquinas más pequeñas, pero en los últimos meses avanzó hacia humanoides de tamaño real, una evolución que incrementó tanto la complejidad técnica como los desafíos de seguridad.

La compañía también desarrolló un simulador multijugador que permite entrenar operadores antes de competir con robots reales. Bajo ese modelo, los mejores participantes pueden llegar a controlar las máquinas en eventos presenciales, acercando cada vez más la experiencia de los videojuegos al mundo físico.