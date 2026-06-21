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Murió Pablo Más Albert, luchador que interpretó al Teniente Murphy en 100% Lucha: la triste despedida de Vicente Viloni

Tenía 57 años y alcanzó gran popularidad a partir de 2006 al personificar al militar estadounidense oriundo de Utah que, según la historia del programa, había desertado del ejército de su país y buscaba ganar el Campeonato de 100% Lucha.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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El Teniente Steve Murphy y Vicente Viloni.
El Teniente Steve Murphy y Vicente Viloni. Foto: Instagram @ttemurphy_sodrak
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El mundo de la lucha libre argentina está de luto. Este domingo, se conoció la muerte de Pablo Más Albert, recordado por interpretar al personaje del Teniente Steve Murphy en el programa televisivo 100% Lucha.

Más Albert, de 57 años, alcanzó gran popularidad a partir de 2006 al personificar a un militar estadounidense oriundo de Utah que, según la historia del programa, había desertado del ejército de su país y buscaba ganar el Campeonato de 100% Lucha para poder regresar a su patria.

El emotivo mensaje de Vicente Viloni para despedir al Teniente Murphy

Tras conocerse la triste noticia, Vicente Viloni publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales para despedir a quien fue compañero de lucha durante años.

“Lo siento tanto amigo mío... no tengo palabras, estoy destrozado. Que Dios te cuide allá arriba. Ya no es lo mismo para mí, se va parte de mi vida”, escribió el histórico referente de 100% Lucha en Instagram, junto a una imagen de ambos.

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Vicente Viloni despidió al Teniente Steve Murphy. Foto: Instagram @vilonicampeondelpueblo

Además, Viloni recordó la pasión que ambos compartían por el catch y expresó su deseo de reencontrarse algún día. “Solo queda el consuelo de que nos volveremos a ver en el ring de los cielos y vamos a demostrarle a los ángeles lo que es la lucha libre. Como me dijiste hasta el último día: ‘una más y va a ser la mejor’. Hasta pronto. Te quiero mucho”, concluyó.

Quién era Pablo Más Albert, quien interpretó al Teniente Murphy en 100% Lucha

Nacido el 18 de febrero de 1969 Más Albert nunca logró conquistar el título principal, pero sí obtuvo un torneo relámpago de parejas junto al escocés McFloyd en 2007. Durante su paso por el programa creado por Eduardo Husin también protagonizó una de las rivalidades más recordadas frente a Ron Doxon, un supuesto agente del servicio secreto estadounidense que intentaba controlar sus movimientos.

Paralelamente, el luchador también encarnó a Sodrak, Amo de la Oscuridad, personaje enmascarado con el que integró la denominada “Dupla del Terror” junto a Cara de Máscara. También participó en 100% Lucha, la película, estrenada en 2008.

El Teniente Steve Murphy y Vicente Viloni. Foto: Instagram @ttemurphy_sodrak

Tras su salida del programa, continuó su carrera en Guerreros del Ring y encabezó el piloto de Show Catch en 2011, donde sumó un nuevo personaje conocido como La Bestia. Además, participó en distintos espectáculos y agrupaciones de lucha libre a lo largo de los últimos años.

Con su fallecimiento, la lucha libre argentina despide a uno de los protagonistas más recordados de una generación que marcó a miles de fanáticos a través de la televisión.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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