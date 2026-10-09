Impactantes imágenes: la maniobra de un luchador mexicano que terminó con la muerte de un árbitro durante una pelea

Un árbitro murió tras una maniobra de lucha libre en México Foto: Captura

Una competencia de lucha libre terminó en tragedia en México, luego de que un árbitro muriera tras recibir una maniobra de uno de los participantes sobre el cuadrilátero. El episodio ocurrió en el municipio de Mineral de la Reforma, en el estado de Hidalgo y generó conmoción en el mundo del deporte local.

La víctima fue Gerardo Germán Pineda, conocido en el ambiente como “El Búho”, de 75 años. Tras el hecho, el luchador apodado “Hijo de Fishman” fue detenido y quedó a disposición de las autoridades, que buscan determinar cómo se produjo la muerte y si existe responsabilidad penal por su actuación.

Un luchador le aplicó una llave a un árbitro y murió

Conmoción en el mundo del deporte por la muerte de un árbitro en el cuadrilátero: el video del hecho

El incidente quedó marcado por un video que fue grabado durante una función realizada en el Centro Deportivo Cultural 11 de Julio. En las imágenes que circularon después del episodio se observa al árbitro sobre el ring, cerca de los luchadores que participaban del combate.

En un momento de la pelea, el luchador “Hijo de Fishman” levanta al árbitro y ejecuta una maniobra que termina con el hombre contra la lona. Tras la caída, Pineda permanece tendido y muestra dificultades para incorporarse.

La situación genera preocupación entre quienes se encontraban en el lugar. Poco después, intervienen para asistir al árbitro, que no logra recuperarse. Los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero no pudieron salvarle la vida.

Las circunstancias exactas de la maniobra y su relación con el fallecimiento forman parte de la investigación. Por el momento, el registro audiovisual constituye uno de los elementos que permite reconstruir la secuencia del episodio.

Quién era el árbitro que murió durante la competencia

Gerardo Germán Pineda tenía 75 años y una extensa trayectoria en la lucha libre mexicana. Antes de desempeñarse como árbitro, también había trabajado como luchador, bajo el nombre de “El Búho Negro II”.

Con el paso de los años, se dedicó al arbitraje y llegó a acumular cerca de tres décadas de experiencia en esa función. Su recorrido lo convirtió en una figura conocida dentro del circuito, donde participó de numerosas presentaciones.

Un árbitro murió tras una maniobra de lucha libre en México Foto: Captura

Qué pasó con el luchador que mató al árbitro durante la competencia de lucha libre

El luchador involucrado es conocido como “Hijo de Fishman”, tiene 36 años y pertenece al circuito independiente mexicano. Es hijo de José Ángel Nájera Sánchez, reconocido en el ambiente deportivo como Fishman, una figura histórica de la lucha libre.

Después de la muerte de Pineda, fue detenido mientras las autoridades avanzan con las actuaciones correspondientes. La investigación busca establecer las circunstancias del episodio y determinar si la maniobra tuvo responsabilidad directa en el fallecimiento del árbitro.

La causa continúa bajo investigación. La responsabilidad penal del luchador y las posibles irregularidades vinculadas con la organización del espectáculo deberán ser determinadas por las autoridades competentes.