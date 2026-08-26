comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Murió Juan Manuel Figueroa, el recordado luchador que interpretó a La Momia en Titanes en el Ring

El luchador e instructor de pesas tenía 76 años y quedó en la memoria popular por interpretar durante más de una década a uno de los personajes centrales del programa creado por Martín Karadagián.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Juan Manuel Figueroa interpretó a La Momia durante una de las etapas de mayor popularidad de Titanes en el Ring.
Juan Manuel Figueroa interpretó a La Momia durante una de las etapas de mayor popularidad de Titanes en el Ring. Foto: Instagram @elfortindevelez
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Juan Manuel Figueroa, uno de los intérpretes más recordados de La Momia en Titanes en el Ring, murió a los 76 años y dejó una trayectoria profundamente ligada al espectáculo y al deporte argentino.

La noticia fue confirmada por El Fortín de Vélez, espacio vinculado con el Club Atlético Vélez Sarsfield que despidió al histórico luchador como un “orgullo fortinero”. Además de su extensa participación en el programa de Martín Karadagián, Figueroa trabajó como instructor de pesas y mantuvo una presencia constante en los gimnasios del Polideportivo y Marcos Lencina, donde fue recordado por su disciplina y disposición para aconsejar a otros deportistas.

El encuentro fortuito que cambió su carrera

Figueroa nació el 26 de enero de 1950 y llevaba cerca de ocho años practicando lucha olímpica, especialmente en la modalidad grecorromana, cuando una visita a Mar del Plata cambió su recorrido. En 1973 acompañó a otros luchadores vinculados a Vélez que habían sido convocados para trabajar durante la temporada de verano de Titanes en el Ring. Aquella salida, pensada inicialmente como un viaje entre compañeros, terminó abriéndole una puerta inesperada a la televisión.

Según recordó el propio Figueroa en una entrevista de 2019, él y sus amigos comenzaron a realizar una parodia del catch en el lugar donde entrenaba la troupe. Martín Karadagián los observó, quedó impresionado por su técnica y les propuso continuar cerca del elenco. Tiempo después, cuando Juan Enrique Dos Santos dejó de encarnar a La Momia, Rodolfo Di Sarli sugirió probar a Figueroa en el personaje. La decisión terminó definiendo buena parte de su carrera artística.

Contenido Recomendado

De qué murió Rubén “El Negro ” Rada:qué problema de salud tenía el histórico músico uruguayo

De qué murió Rubén “El Negro ” Rada: qué problema de salud tenía el histórico músico uruguayo

Murió el legendario músico uruguayo Rubén Rada:tenía 83 años

Murió el legendario músico uruguayo Rubén Rada: tenía 83 años
Figueroa interpretó a La Momia en Titanes en el Ring
Murió Juan Manuel Figueroa interpretó a La Momia en Titanes en el Ring. Foto: Instagram @elfortindevelez

Las vendas que construyeron un ícono

La Momia ya formaba parte del programa antes de su llegada, pero la interpretación de Figueroa le aportó una identidad propia. Comenzó a encarnarla en 1974 y permaneció detrás de las vendas durante más de una década. Algunas reconstrucciones ubican esa etapa hasta mediados o finales de los años 80, y volvió a ponerse el traje en el regreso televisivo de 2001 por América.

El personaje combinaba una imagen inmediatamente reconocible con una puesta en escena construida alrededor del misterio. Su rostro permanecía oculto, no hablaba y avanzaba con movimientos lentos antes de desplegar su fuerza en el cuadrilátero. Figueroa aprovechó su preparación deportiva para dotarlo de presencia física y credibilidad, hasta convertirlo en uno de los símbolos centrales del ciclo. Aunque otros luchadores habían usado el traje, su versión quedó especialmente asociada con los años de mayor popularidad de Titanes en el Ring.

Juan Manuel Figueroa, mucho más que La Momia

Su carrera dentro de la troupe no quedó limitada al personaje que le dio fama. A lo largo de diferentes etapas también interpretó a El Olímpico, El Androide, El Dogo, El Indio Cutral-Có y Dink C, entre otras figuras. Cada caracterización le permitió combinar la técnica adquirida en la lucha grecorromana con los códigos teatrales del catch, un espectáculo en el que el combate, la narración y la construcción visual de los personajes funcionaban de manera inseparable.

Figueroa interpretó a La Momia en Titanes en el Ring
Murió Juan Manuel Figueroa interpretó a La Momia en Titanes en el Ring. Foto: Instagram

Fuera de la televisión, Figueroa conservó su vínculo con Vélez y con la formación física. Desde El Fortín destacaron que siempre tenía una recomendación para quienes se acercaban a entrenar y definieron su disciplina como un ejemplo dentro del gimnasio. La comunidad Cuadrilátero Catch también lo despidió con imágenes de sus combates y recuerdos de su paso por el histórico programa.

Su muerte cierra una vida estrechamente relacionada con una época singular de la televisión argentina, cuando los luchadores se transformaban semanalmente en héroes y villanos frente a una audiencia familiar. Juan Manuel Figueroa nunca fue el creador original de La Momia, pero consiguió algo igualmente decisivo: apropiarse artísticamente del personaje, volverlo reconocible y mantener vivo su misterio durante años. Esa combinación de atleta, intérprete e instructor explica por qué, tras conocerse su fallecimiento, el recuerdo excedió los límites del cuadrilátero y se convirtió en una despedida generacional.

MuerteLucha Libre
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Así es la biopileta de Jerónimo, el hijo de Julián Weich:tanque australiano, plantas acuáticas y agua de lluvia

    Así es la biopileta de Jerónimo, el hijo de Julián Weich: tanque australiano, plantas acuáticas y agua de lluvia

  2. Murió el legendario músico uruguayo Rubén Rada:tenía 83 años

    Murió el legendario músico uruguayo Rubén Rada: tenía 83 años

  3. Así es la casa sustentable de Jerónimo, el hijo de Julián Weich:dos plantas, muebles reciclados y baño seco

    Así es la casa sustentable de Jerónimo, el hijo de Julián Weich: dos plantas, muebles reciclados y baño seco

  4. Así es el refugio patagónico de Iván de Pineda:piedra expuesta, ambientes integrados y vista panorámica al bosque

    Así es el refugio patagónico de Iván de Pineda: piedra expuesta, ambientes integrados y vista panorámica al bosque

  5. Así es por dentro la casa de campo de Maru Botana:encanto rústico, muebles de 1920 y una pileta fuera de lo común

    Así es por dentro la casa de campo de Maru Botana: encanto rústico, muebles de 1920 y una pileta fuera de lo común
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La determinante orden de Milei mientras monitorea la maratónica sesión en Diputados desde la Quinta de Olivos

La determinante orden de Milei mientras monitorea la maratónica sesión en Diputados desde la Quinta de Olivos

Maratónica sesión en Diputados:el Gobierno busca aprobar la reforma del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal II

¿Qué es el FGS de la ANSES? El respaldo de las jubilaciones que ahora financiará los créditos hipotecarios

Según la consultora MIDE, el 58% de los argentinos piensa que la economía está empeorando

Economía

¿Qué es el FGS de la ANSES? El respaldo de las jubilaciones que ahora financiará los créditos hipotecarios

¿Qué es el FGS de la ANSES? El respaldo de las jubilaciones que ahora financiará los créditos hipotecarios

Según la consultora MIDE, el 58% de los argentinos piensa que la economía está empeorando

El Gobierno destinará $2 billones de un fondo de la ANSES para potenciar los créditos hipotecarios:las claves del anuncio de Caputo

ANSES:quiénes cobran este miércoles 26 de agosto y cuánto cobrarán los jubilados en septiembre

Internacionales

¿Coincidencia diplomática?:el director de la CIA y el ministro de Asuntos Exteriores del Vaticano llegaron simultáneamente a Moscú

¿Coincidencia diplomática?: el director de la CIA y el ministro de Asuntos Exteriores del Vaticano llegaron simultáneamente a Moscú

Videos impactantes de la tragedia en Nepal:cientos de muertos y heridos, además de peregrinos desaparecidos tras una enorme crecida de un río

Qué es una riada, el fenómeno que dejó a Nepal bajo el agua y destruyó pueblos en minutos

Atención Argentina:EEUU suspende los turnos para visas de inmigrante en todo el mundo y endurece los controles migratorios