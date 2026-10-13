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Canasta Básica: una familia tipo necesitó más de $1.630.000 para no ser pobre en septiembre

En el noveno mes del año, tanto la Canasta Básica Alimentaria como la Total registaron subas del 1,7%. En los últimos doce meses la CBA y la CBT subieron más que la inflación

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Pesos argentinos; economía.
Pesos argentinos; economía. Foto: REUTERS
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Tanto la Canasta Básica Alimentaria (CBA) como la Total (CBT) registraron un aumento que quedó por debajo de la inflación de septiembre, de acuerdo con el informe que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La variación mensual fue de 1,7% para la CBA y de 1,7% para la CBT.

Comparadas con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), ambas quedaron 0,2 puntos porcentuales (p.p.) por debajo del nivel, que fue de 1,9%.

Sin embargo, si se mira la variación interanual, tanto la CBA como la CBT superaron a la inflación: fue de 40% y 38,7%, respectivamente.

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Lo mismo ocurrió con el acumulado del año, en el que la CBA aumentó 25,3% y la CBT 24,7%, ante una inflación acumulada de 23,6% en lo que va del año.

Cómo quedaron conformadas las canastas

En base al informe del INDEC, las canastas se dividen entre tres tipos de familias: una de tres integrantes (compuesta por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años), una de cuatro (compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años) y otra de cinco (compuesta por un varón y una mujer, ambos de 30 años, y tres hijos de 1, 3 y 5 años).

Cuánto necesitó una familia para no ser pobre. Foto: NA

Se diferencian entre el límite para no caer bajo la lídea de la pobreza y no caer bajo la línea de la indigencia.

  • Hogar de tres integrantes: $588.083 para la CBA y $1.299.664 para la CBT.
  • Hogar de cuatro integrantes: $738.690 para la CBA y $1.632.505 para la CBT.
  • Hogar de cinco integrantes: $776.939 para la CBA y $1.717.036 para la CBT.
Canasta básicaINDECEconomía argentina
Matias Greisert
Matias Greisert

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