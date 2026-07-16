Canasta básica de crianza por las nubes: cuánto se necesita para mantener un niño en Argentina

Cuánto cuesta la canasta de crianza Foto: Imagen ilustrativa Canal 26

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la inflación del mes de junio fue del 1,9% y esto se trasladó, por supuesto, a la canasta básica de crianza. El organismo público mide los gastos que deben hacer los padres de menores de hasta 12 años y el monto final que se necesita para mantener a un hijo llegó a superar los 678 mil pesos.

El INDEC divide los gastos por edad para poder determinar el valor de cada canasta de crianza. Mientras que los padres de niños menores a un año necesitaron de $529.539, la crianza de niños de entre 1 y 3 años se estableció en $630.926.

Por otro lado, durante la crianza de niños y niñas de entre 4 y 5 años, los padres necesitan como mínimo $539.612 para mantener los gastos.

En tanto, aquellos con hijos de entre 6 y 12 años tuvieron que recurrir a más dinero para costear los gastos en el mes de mayo: $678.308.

El INDEC difundió la canasta básica de crianza

¿Qué tiene en cuenta el INDEC para la evaluar los costos de la canasta básica de crianza?

Para la canasta básica, el organismo nacional toma en cuenta productos, servicios y bienes que se requieren de manera esencial para la crianza de niños y adolescentes de manera óptima, entre los que se encuentran:

Alimentos

Transporte

Educación (útiles y materiales de estudio, por ejemplo)

Vestimenta y calzado

El INDEC contabiliza estos gastos como mensuales y le añade los costos de cuidado. Sobre el método para calcular este índice, en el informe, indicaron: “Se considera el tiempo teórico requerido de cuidado para cada uno de los tramos de edad”.

Además, agregaron: “Las horas de cuidado se valorizan tomando la remuneración de la categoría ‘Asistencia y cuidado de personas’ del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares".

El INDEC divide los gastos por edad para poder determinar el valor de cada canasta de crianza. Foto: La Reforma

Inflación del mes de junio 2026 según el INDEC

Este martes el INDEC confirmó que la inflación del mes de junio 2026 fue del 1,9%, siendo el número más bajo de los últimos 10 meses. De esta manera, el aumento de precios durante del primer semestre del 2026 se ubicó en el 16,8%. En tanto, la variación interanual fue del 33,5%.

El rubo que más aumentó en junio de 2026 fue el Recreación y Cultura con un aumento del 4,2%, luego le siguieron los servicios públicos (3,3%), salud (2,9%), bebidas alcohólicas y tabaco (2,1%).

En cuanto a la región con más aumento de precios fue el sector pampeano con un 2%.