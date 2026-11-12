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Canasta Básica: una familia tipo necesitó casi $1.700.000 para no ser pobre en octubre

En el décimo mes del año, la Canasta Básica Total aumentó un 3,5%, el número más alto desde enero. En tanto, la CBA se incrementó un 3,1% en octubre, también por encima de la inflación.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Pobreza en Argentina.
Pobreza en Argentina. Foto: NA
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Tanto la Canasta Básica Alimentaria (CBA) como la Total (CBT) registraron un aumento por encima de la inflación de octubre, de acuerdo con el informe que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La variación mensual fue de 3,1% para la CBA y de 3,5% para la CBT.

Comparadas con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que fue de 2,2%, ambas quedaron por encima en unos 0,9 y 1,3 puntos porcentuales (p.p.).

En tanto, si se mira la variación interanual, la CBA como la CBT siguen superando a la inflación: fue de 39,9% y 39,2%, respectivamente.

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Pobreza, indigencia. Foto: NA/Damian Dopacio
Pobreza en Argentina. Foto: NA

Lo mismo ocurrió con el acumulado del año, en el que tanto la CBA como la CBT aumentaron un 29,1%, ante una inflación acumulada de 26,3% en lo que va del 2026.

Cómo quedaron conformadas las canastas

En base al informe del INDEC, las canastas se dividen entre tres tipos de familias: una de tres integrantes (compuesta por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años), una de cuatro (compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años) y otra de cinco (compuesta por un varón y una mujer, ambos de 30 años, y tres hijos de 1, 3 y 5 años).

Pobreza en Argentina. Foto: NA

Se diferencian entre el límite para no caer bajo la lídea de la pobreza y no caer bajo la línea de la indigencia.

  • Una persona: $246.363 para la CBA y $546.926 para la CBT.
  • Hogar de tres integrantes: $606.053 para la CBA y $1.345.437 para la CBT.
  • Hogar de cuatro integrantes: $761.261 para la CBA y $1.690.000 para la CBT.
  • Hogar de cinco integrantes: $800.680 para la CBA y $1.777.509 para la CBT.
Canasta básicaINDECPobreza
Matias Greisert
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