Canasta Básica: una familia tipo necesitó casi $1.700.000 para no ser pobre en octubre

Pobreza en Argentina. Foto: NA

Tanto la Canasta Básica Alimentaria (CBA) como la Total (CBT) registraron un aumento por encima de la inflación de octubre, de acuerdo con el informe que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La variación mensual fue de 3,1% para la CBA y de 3,5% para la CBT.

Comparadas con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que fue de 2,2%, ambas quedaron por encima en unos 0,9 y 1,3 puntos porcentuales (p.p.).

En tanto, si se mira la variación interanual, la CBA como la CBT siguen superando a la inflación: fue de 39,9% y 39,2%, respectivamente.

Pobreza en Argentina. Foto: NA

Lo mismo ocurrió con el acumulado del año, en el que tanto la CBA como la CBT aumentaron un 29,1%, ante una inflación acumulada de 26,3% en lo que va del 2026.

Cómo quedaron conformadas las canastas

En base al informe del INDEC, las canastas se dividen entre tres tipos de familias: una de tres integrantes (compuesta por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años), una de cuatro (compuesta por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años) y otra de cinco (compuesta por un varón y una mujer, ambos de 30 años, y tres hijos de 1, 3 y 5 años).

Pobreza en Argentina. Foto: NA

Se diferencian entre el límite para no caer bajo la lídea de la pobreza y no caer bajo la línea de la indigencia.