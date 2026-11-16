Canasta de crianza: se necesitaron hasta $754.869 para mantener a un hijo en octubre, según el último informe del INDEC

Canasta básica de crianza de octubre. Foto: La Reforma

Este lunes 16 de noviembre, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó los valores de la canasta de crianza correspondientes a octubre de 2026. Según el relevamiento, el gasto mensual necesario para cubrir las necesidades de niños, niñas y adolescentes se ubicó entre $591.320 y $754.869, de acuerdo con la edad.

El indicador permite estimar cuánto dinero necesita una familia para afrontar los gastos vinculados a la crianza. Para ello, contempla tanto los bienes y servicios indispensables para el desarrollo de los menores como el valor económico del tiempo que demandan las tareas de cuidado.

Cuánto costó la canasta de crianza según la edad

El informe oficial establece distintos montos de acuerdo con cuatro franjas etarias. En octubre, el grupo de niños y adolescentes de entre 6 y 12 años registró el costo mensual más elevado, mientras que el correspondiente a menores de un año presentó el valor más bajo.

Los importes difundidos por el organismo fueron los siguientes:

Menores de 1 año: $591.320 .

Niños de 1 a 3 años: $704.198 .

Niños de 4 a 5 años: $600.445 .

Niños y adolescentes de 6 a 12 años: $754.869.

De esta manera, el costo de crianza varió según la etapa de desarrollo y las necesidades asociadas a cada edad.

Cuánto cuesta la canasta de crianza Foto: Imagen ilustrativa Canal 26

Qué gastos incluye la canasta de crianza del INDEC

La medición contempla dos grandes componentes. El primero corresponde a los bienes y servicios necesarios para cubrir las necesidades cotidianas de niños, niñas y adolescentes. Dentro de este apartado se incluyen rubros como alimentación, vestimenta, educación, vivienda y transporte.

El segundo componente está relacionado con el trabajo de cuidado. Para calcularlo, el INDEC asigna un valor económico al tiempo que requieren estas actividades y toma como referencia la remuneración de la categoría “asistencia y cuidado de personas”, establecida en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

Canasta de crianza: cuánto costó mantener a un hijo en octubre, según el último informe del INDEC. Foto: Unsplash

Cuánto aumentó la canasta de crianza respecto de septiembre

En comparación con septiembre, la canasta de crianza registró aumentos en todos los rangos etarios durante octubre. Para los menores de un año, el costo mensual pasó de $570.832 a $591.320, lo que representa una suba de $20.488.

En el caso de los niños de entre 1 y 3 años, el monto aumentó de $679.816 a $704.198, es decir, $24.382 más. Para la franja de 4 a 5 años, pasó de $579.752 a $600.445, con un incremento de $20.693.

Por último, el costo correspondiente a niños y adolescentes de 6 a 12 años subió de $728.850 a $754.869. Esto significa una diferencia de $26.019 respecto del mes anterior.