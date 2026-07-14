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La Canasta Básica Total aumentó un 2,2% y una familia tipo necesitó más de $1,5 millones para no ser pobre en junio

En paralelo a los datos de la inflación, el INDEC informó los valores que determinan las líneas de pobreza e indigencia en el país. Por su parte, la Canasta Básica (CBT) subió un 1,3%.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Pobreza en Argentina.
Pobreza en Argentina. Foto: NA
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Tras brindar los datos de la inflación, el INDEC dio a conocer que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de junio subió y marcó un incremento del 1,3% con relación a mayo, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) subió un 2,2%.

La medición corresponde al Gran Buenos Aires, donde una familia compuesta por cuatro integrantes necesitó $1.531.473 para superar el umbral de pobreza en junio de 2026.

La CBA y la CBT registraron variaciones interanuales de 36,3% y 35,7%, respectivamente.

¿Cómo influyó el aumento de las canastas en los hogares respecto al mes de mayo?

En junio, un hogar compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61 años necesitó en junio $549.203 en la CBA y $1.219.231 en la CBT.

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En segundo término, en el caso de una familia integrada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, para cubrir las necesidades básicas (CBA) $689.853 y $1.531.473 para cubrir la CBT.

Por último, en una casa donde conviven un varón y una mujer, ambos de 30 años, y tres hijos de 1, 3 y 5 años, fue necesario contar con $725.573 para la CBA y $1.610.772 para la CBT.

Pobreza en Argentina Foto: NA

¿Cómo compone el INDEC la CBA y la CBT?

Tal como detalla el INDEC en su informe mensual, comunica que: “La CBA se ha determinado tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades (adulto equivalente). A su vez, se seleccionaron los alimentos y sus cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo)”.

En tanto que, “para determinar la CBT, se amplía la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios. La estimación se obtiene mediante la aplicación del coeficiente de Engel (CdE), definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia”.

Canasta básica
Canasta básica

Por último, expone que “la composición de cada hogar, en términos de adultos equivalentes, determina un valor de CBA específico para ese hogar. Ese valor surge de la multiplicación del costo de la CBA del adulto equivalente por la cantidad de adultos equivalentes que conforman el hogar”.

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Matias Greisert
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