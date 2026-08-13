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La Canasta Básica Total aumentó un 2,2% y una familia tipo necesitó más de $1.560.000 para no ser pobre en julio

En paralelo a los datos de la inflación, el INDEC informó los valores que determinan las líneas de pobreza e indigencia en el país. Por su parte, la Canasta Básica (CBT) subió un 2,1%.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Pobreza, indigencia. Foto: NA/Damian Dopacio
Pobreza, indigencia. Foto: NA/Damian Dopacio
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Tras brindar los datos de la inflación, el INDEC dio a conocer que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de julio subió un 2,1% con relación a junio, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) subió un 2,2%.

La medición corresponde al Gran Buenos Aires, donde una familia compuesta por cuatro integrantes necesitó $1.564.716 para superar el umbral de pobreza en julio de 2026.

Así, ese mismo hogar de cuatro integrantes requirió $708.016 para cubrir las necesidades alimentarias básicas para subsistir.

La CBA y la CBT registraron variaciones interanuales de 37,4% y 36,1%, respectivamente.

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Pobreza en Argentina. Foto: NA

¿Cómo compone el INDEC la CBA y la CBT?

Tal como detalla el INDEC en su informe mensual, comunica que: “La CBA se ha determinado tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades (adulto equivalente). A su vez, se seleccionaron los alimentos y sus cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo)”.

En tanto que, “para determinar la CBT, se amplía la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios. La estimación se obtiene mediante la aplicación del coeficiente de Engel (CdE), definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia”.

Inflación en supermercados.
Inflación en supermercados. Foto: NA

Por último, expone que “la composición de cada hogar, en términos de adultos equivalentes, determina un valor de CBA específico para ese hogar. Ese valor surge de la multiplicación del costo de la CBA del adulto equivalente por la cantidad de adultos equivalentes que conforman el hogar”.

Canasta básicaPobrezaINDEC
Matias Greisert
Matias Greisert

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