Salarios en septiembre 2026: los registrados empataron con la inflación, pero el índice general quedó por debajo

Pesos argentinos; economía. Foto: REUTERS

Durante septiembre, los ingresos promedio de los trabajadores formales e informales tuvieron una variación del 1,3%, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El incremento no alcanzó a compensar la suba de precios, que llegó al 1,9% en el mismo período, con una diferencia de 0,6 puntos porcentuales.

El resultado refleja que el comportamiento de los salarios no fue suficiente para seguir el ritmo de los precios durante ese mes. Además, al reunir las remuneraciones de todos los trabajadores, el indicador mostró una evolución diferente a la que tuvieron algunos sectores de manera individual, debido a las distintas variaciones registradas en cada categoría laboral.

Recibió dinero por error, más de 500 millones de pesos. Foto: Pexels.

Por otro lado, los salarios de los trabajadores registrados aumentaron un 1,9% y alcanzaron el mismo nivel que el Índice de Precios al Consumidor (IPC). De esta manera, consiguieron acompañar la evolución de los precios durante el noveno mes del año.

Al desglosar los resultados por actividad, el sector privado registrado presentó una mejora del 1,9%, mientras que los empleados públicos tuvieron una suba del 1,8%. En cambio, las remuneraciones del sector privado no registrado retrocedieron un 0,8%, según el informe del INDEC.

Cómo evolucionaron los salarios de los trabajadores públicos

Dentro del empleo estatal se observaron diferencias entre las distintas jurisdicciones. Los ingresos de los trabajadores de la administración nacional aumentaron un 3,5%, mientras que los correspondientes a las administraciones provinciales tuvieron una actualización del 1,3%.

Con estos resultados, los empleados nacionales consiguieron una mejora superior a la inflación mensual. Los trabajadores provinciales, en cambio, recibieron un incremento menor al avance de los precios.

Salario Mínimo, Vital y Móvil. Foto: Reuters/Agustin Marcarian

Cuánto aumentaron los salarios en lo que va del año

Entre enero y septiembre, el índice general de salarios acumuló una suba del 26,7%. En ese mismo período, el Índice de Precios al Consumidor registró un avance del 23,6%.

Al analizar cada grupo, los ingresos del sector privado registrado crecieron un 22,7%, mientras que los del sector público tuvieron un aumento del 26%. Por su parte, los trabajadores privados no registrados acumularon la mayor variación, con un 37,3%.

Cajeros automáticos Foto: Foto generada con IA

La evolución de los sueldos en los últimos 12 meses

En la comparación interanual, el índice general de salarios avanzó un 34,3%. Este resultado superó en 0,9 puntos porcentuales a la inflación acumulada durante el mismo período, que alcanzó el 33,4%.

Por sector, las remuneraciones del ámbito privado registrado y del público aumentaron un 31,2% en ambos casos. En tanto, los trabajadores del sector privado no registrado tuvieron una suba del 45,8%.