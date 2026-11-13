Tras el dato de inflación de octubre, las bandas cambiarias se ajustarán un 2,2%: el techo superará los $2000 a fin de año

Luis Caputo y Santiago Bausili. Foto: NA

Luego del dato de inflación del mes de octubre que difundió en el INDEC, las bandas de flotación cambiarias se actualizarán un 2,2%, por lo que a fin de año el límite máximo para el dólar será $2032,88.

En tanto, el límite inferior quedará en $683,07.

Santiago Bausili y Luis Caputo. Foto: NA

Cómo funcionan las bandas cambiarias

Las bandas ajustan su rango en base a la inflación oficial de dos meses atrás, que es la medida por el INDEC.

Las bandas ajustadas por inflación debutaron el 2 de enero y se ubican entre un techo de $1.529,03 y un piso de $914,78.

dólares Foto: NA

El mecanismo de actualización establece que el techo y el piso de la banda se mueven todos los días hasta completar mensualmente el ritmo correspondiente al último dato de inflación informado por el INDEC, por lo que la cifra tiene dos meses de rezago.

En tanto, si la cotización del dólar alcanzara el valor de la banda superior, la autoridad monetaria estaría obligada a vender reservas en el mercado para abastecer a la demanda y contener la suba.

dólares Foto: NA

Por el contrario, el organismo puede comprar dólares dentro del espacio cada vez más amplio de flotación del tipo de cambio por el equivalente al 5% del volumen operado en el mercado.