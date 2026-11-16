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JP Morgan anticipó que la inflación podría seguir cerca del 2% mensual hasta las elecciones de 2027 y advirtió por el dólar

El banco estadounidense proyecta una desaceleración limitada de los precios y señala riesgos vinculados al tipo de cambio, las tarifas y el consumo.

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Changuito en medio de las góndolas de un supermercado.
La inflación afecta los precios. Foto: NA
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El banco estadounidense JP Morgan proyectó que la inflación argentina se mantendrá cerca del 2% mensual hasta las elecciones presidenciales de 2027, según un informe elaborado por sus economistas Lucila Barbeito y Diego Pereira, cuyos resultados fueron publicados este domingo 15 de noviembre.

La entidad estima que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerrará 2026 con una suba del 31% y acumulará un 23% durante el próximo año, aunque advirtió que una mayor presión sobre el dólar podría acelerar los aumentos.

El pronóstico se conoció después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara que la inflación de octubre fue del 2,2%, con un incremento acumulado del 26,3% en los primeros diez meses del año. Las cifras reflejan las dificultades para consolidar una desaceleración sostenida, especialmente por el comportamiento de los servicios y los precios regulados.

JP Morgan. Foto: NA
JP Morgan anticipó que la inflación podría seguir cerca del 2% mensual hasta las elecciones de 2027

Cuánto será la inflación en 2027, según las proyecciones de JP Morgan

JP Morgan espera que la inflación promedie el 1,9% mensual durante noviembre y diciembre de 2026, lo que llevaría la variación interanual al 31% al finalizar el año. Ese resultado sería apenas inferior al 31,5% registrado en 2025.

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Para el primer trimestre de 2027, el banco proyecta una desaceleración moderada, con un promedio del 1,8% mensual. Sin embargo, los aumentos de tarifas de servicios públicos y las posibles presiones sobre los alimentos vinculadas al fenómeno climático de El Niño podrían dificultar una reducción más pronunciada.

Durante el segundo semestre, la entidad anticipa que la inflación volvería a ubicarse alrededor del 1,9% mensual. La proyección contempla un escenario de mayor volatilidad cambiaria asociado con la incertidumbre propia del período electoral.

La estimación también permite dimensionar el impacto sobre el bolsillo: una inflación sostenida del 1,9% mensual durante doce meses equivale a un aumento acumulado cercano al 25,3%, debido al efecto compuesto de las variaciones de precios.

La advertencia de JP Morgan sobre el dólar y los precios en Argentina

Uno de los principales riesgos identificados por los economistas de JP Morgan es el comportamiento del tipo de cambio. Una mayor demanda de dólares durante la campaña electoral podría generar presiones cambiarias que posteriormente se trasladen a los precios de bienes y servicios.

El informe advierte que los riesgos para la inflación son mayores si las tensiones sobre el dólar superan las expectativas, especialmente ante un escenario de incertidumbre económica tanto local como internacional.

Las estimaciones del banco coinciden parcialmente con los relevamientos de consultoras privadas. Econviews proyecta una inflación cercana al 1,8% para noviembre, mientras que Invecq calcula que 2026 podría terminar con un incremento acumulado del 31,2% si se mantiene el ritmo reciente de aumentos.

A su vez, GMA Capital identificó una inflación implícita del 2,1% mensual promedio entre noviembre de 2026 y enero de 2027, a partir de la comparación de los rendimientos de distintos bonos en pesos.

Qué puede pasar con los salarios y el poder adquisitivo durante 2027

La persistencia de una inflación cercana al 2% mensual plantea un desafío para la recuperación de los ingresos. Para que los trabajadores mejoren su poder adquisitivo, los aumentos salariales deberán superar la evolución de los precios, algo que dependerá también de la actividad económica.

Según datos citados por la consultora LCG, en septiembre los salarios de los trabajadores privados registrados aumentaron un 1,9%, en línea con la inflación de ese mes. En términos reales, permanecieron un 0,8% por debajo de diciembre de 2025.

La situación también repercute sobre el consumo, ya que los hogares necesitan destinar una proporción creciente de sus ingresos a cubrir gastos esenciales cuando sus remuneraciones no acompañan las subas de precios.

El próximo desafío para la política económica será favorecer una recuperación de los salarios reales. Las próximas mediciones del INDEC permitirán determinar si los precios evolucionan en línea con las estimaciones privadas o si las presiones cambiarias y tarifarias modifican ese escenario.

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