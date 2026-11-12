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Inflación de octubre: cuáles fueron los rubros que impulsaron la suba del 2,2%

En el décimo mes del año, el INDEC anunció que el IPC tuvo un incremento de 0,3 puntos porcentuales respecto a septiembre. Los rubros que más subieron en octubre.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Monóxido de carbono, estufas, gas.
Monóxido de carbono, estufas, gas. Foto: Freepik.
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El INDEC anunció que la inflación de octubre fue del 2,2%, en una suba de 0,3 puntos porcentuales en relación al dato de septiembre, lo que genera una preocupación en el Gobierno.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,2%), como consecuencia del aumento del gas. La segunda división fue Recreación y cultura (3,3%).

El podio lo completó Bienes y servicios varios 2,3%, completando los rubros que quedaron por encima del 2,2% general.

En el mismo número que el dato del mes se posicionó Prendas de vestir y calzado. Apenas por debajo de ese rango, se situaron Transporte, con una variación del 2,1%, y tanto Comunicación como Alimentos y bebidas no alcohólicas, ambos con un avance del 2%

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Inflación en supermercados.
Venta de indumentaria. Foto: Instagram / ropalenic.oficial.

En el otro extremo quedaron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Educación (1,3%).

Un escalón más arriba quedaron Restaurantes y hoteles (1,5%) y Salud (1,7%), sectores que traccionaron a la baja respecto del promedio general durante octubre.

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Matias Greisert
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