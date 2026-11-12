comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Se conoce el dato de inflación de octubre: qué número esperan los especialistas

El INDEC revelará el costo de vida durante el décimo mes. Las consultoras y analistas privados sostienen sus proyecciones por debajo del 2%. La variación de los precios se fue desacelerando desde abril, pero desde julio se vienen intercalando meses de aceleración con otros de ralentización en el ritmo del IPC.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Inflación; supermercados
Inflación; supermercados Foto: Unsplash
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que, según estimaciones, se mantendría sin grandes variaciones a la de los últimos meses, en torno al 2%.

El organismo nacional informará detalles del costo de vida a las 16:00, cuando el foco esté puesto en si los precios siguen la senda alcista o si retoman la expectativa gubernamental de ubicarse por debajo del 2%.

La variación de los precios se fue desacelerando desde abril, pero desde julio se vienen intercalando meses de aceleración con otros de ralentización en el ritmo del IPC.

El INDEC revelará el costo de vida durante el décimo mes. Foto: TN

Las proyecciones privadas

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central sobre la base de las estimaciones privadas, previó que la inflación del décimo mes de 2026 habría sido del 1,8% y espera que la inflación interanual alcance el 30,4% a fin de año.

Contenido Recomendado

Plazo fijo:cuánto gano si invierto $700.000 a 30 días en noviembre de 2026

Plazo fijo: cuánto gano si invierto $700.000 a 30 días en noviembre de 2026

ANSES:cuánto cobrarán los jubilados con moratoria en diciembre de 2026 con aumento y aguinaldo

Un jubilado observa la página de ANSES para chequear sus aportes

La Fundación Libertad y Progreso calculó la inflación de octubre en el 1,8%. Con este resultado, la inflación acumulada en el año alcanzaría el 25,9%, mientras que la variación interanual se ubicaría en el 32,7%.

Desde Equilibra calcularon que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en el 1,8% en el décimo mes del año, lo que implica un descenso de 0,1 puntos porcentuales respecto de septiembre, y proyectaron una leve baja de la inflación núcleo al 1,6% (-0,1 puntos). También prevén un avance de la inflación subyacente al 1,9%.

Al explicar el resultado del mes, indicaron que “los precios estacionales liderarían por segundo mes consecutivo (+2,7%) impulsados por verduras (5,4%)” y agregaron que “los regulados subieron 1,8%, con transporte público (+3,3%) por encima del resto”.

En sintonía con otros índices, la medición de C&T Asesores Económicos precisó que el IPC tuvo un alza del 1,9%, “influido por los productos estacionales, que subieron muy por encima del promedio”. La inflación núcleo se redujo levemente al 1,8%.

Por su parte, Analytica estima que la inflación nacional en octubre pasado fue del 2%, una leve aceleración respecto al 1,9% registrado en septiembre. La principal presión sobre el índice proviene del rubro de alimentos y bebidas.

Solamente EcoGo proyecta un avance mayor en los precios minoristas, siendo del 2,1% para el décimo mes. Al explicar el dato, indicó que “la aceleración del índice general respondió al comportamiento de los rubros regulados (3,1%) y estacionales (3,7%)”.

Como referencia, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que sirve como anticipo del dato nacional, subió al 1,9% en octubre, acelerándose levemente respecto de septiembre (1,8%) y sumando el segundo mes consecutivo en ascenso.

La variación de la inflación en el año, mes a mes

  • Enero: 2,9%.
  • Febrero: 2,9%.
  • Marzo: 3,4%.
  • Abril: 2,6%.
  • Mayo: 2,1%.
  • Junio: 1,9%.
  • Julio: 2,1%.
  • Agosto: 1,7%.
  • Septiembre: 1,9%.
Economía argentinaInflaciónConsumoINDEC
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Una multinacional estadounidense cerró su fábrica en Argentina por el avance de las importaciones y dejó a 61 trabajadores sin empleo

    Una multinacional estadounidense cerró su fábrica en Argentina por el avance de las importaciones y dejó a 61 trabajadores sin empleo

  2. Plazo fijo:cuánto gano si invierto $700.000 a 30 días en noviembre de 2026

    Plazo fijo: cuánto gano si invierto $700.000 a 30 días en noviembre de 2026

  3. ANSES:cuánto cobrarán los jubilados con moratoria en diciembre de 2026 con aumento y aguinaldo

    ANSES: cuánto cobrarán los jubilados con moratoria en diciembre de 2026 con aumento y aguinaldo

  4. Información oficial de ANSES:cuándo se cobran las Pensiones No Contributivas en noviembre de 2026 y de cuánto es el aumento y bono

    Información oficial de ANSES: cuándo se cobran las Pensiones No Contributivas en noviembre de 2026 y de cuánto es el aumento y bono

  5. ANSES retoma los pagos tras cinco días sin bancos:cuándo cobran jubilados, AUH y pensionados según el DNI

    ANSES retoma los pagos tras cinco días sin bancos: cuándo cobran jubilados, AUH y pensionados según el DNI
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Tribunal del Mar fijó para el 28 de noviembre el anuncio del fallo sobre el petróleo de Malvinas

Delegación argentina en el Tribunal Internacional del Derecho de Mar.

El Gobierno destacó coincidencias entre Javier Milei y el Papa León XIV:“Habló en favor de la propiedad privada y del empresario que arriesga capital”

Milei no pudo contener las lágrimas y quebró en llanto al despedir al Papa León XIV en Ezeiza:“Gracias”

Gustavo Menéndez participó de la misa del Papa León XIV en Luján:“Queda como tarea volvernos a abrazar todos más allá de cualquier diferencia”

Economía

Plazo fijo:cuánto gano si invierto $700.000 a 30 días en noviembre de 2026

Plazo fijo: cuánto gano si invierto $700.000 a 30 días en noviembre de 2026

Se conoce el dato de inflación de octubre:qué número esperan los especialistas

Una multinacional estadounidense cerró su fábrica en Argentina por el avance de las importaciones y dejó a 61 trabajadores sin empleo

El riesgo país volvió a caer y cerró la jornada en 852 puntos, el menor nivel en casi una semana

Internacionales

Huelga general 11-N en España:miles de personas se manifiestan tras una jornada con más de 50 detenidos y disturbios

Un manifestante sostiene un cartel durante una huelga general nacional de 24 horas en la que exige salarios que permitan el acceso a lo que los manifestantes consideran una vivienda digna, en Barcelona, ​​España

Imágenes impactantes:se derrumbó un edificio en Nueva York, hay cuatro heridos y buscan a dos trabajadores desaparecidos

Lo vinculan con el robo a Binance:quién es Park Jin Hyok, el hacker norcoreano detrás de algunos de los ciberataques más grandes de la historia

Misterio y conmoción por la “repentina” muerte del embajador ruso en Estados Unidos