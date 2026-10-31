El Gobierno debe pagar US$877 millones al FMI y tendría menos de US$900 millones en el Banco Central: cómo afrontará el vencimiento

Javier Milei con Kristalina Georgieva, directora del FMI

El gobierno de Javier Milei deberá afrontar este domingo 1 de noviembre un vencimiento de US$876,7 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras espera que el organismo apruebe un nuevo desembolso de aproximadamente US$900 millones. Aunque el equipo técnico del Fondo alcanzó un acuerdo con las autoridades argentinas por la tercera revisión del programa, la transferencia todavía necesita el aval de su Directorio Ejecutivo, previsto para principios de diciembre.

Cuánto debe pagar Argentina al FMI en noviembre y de dónde saldrán los dólares

Según el calendario publicado por el propio FMI, Argentina enfrenta un compromiso cercano a los US$877 millones, correspondiente a intereses y cargos asociados con su deuda. El organismo contempla mecanismos que permiten completar determinados pagos durante el mes sin incurrir inmediatamente en atrasos financieros.

El vencimiento encuentra al Ministerio de Economía con un margen limitado en sus depósitos en moneda extranjera. De acuerdo con estimaciones de la consultora Outlier citadas por TN, el Tesoro tendría menos de US$900 millones depositados en el Banco Central (BCRA).

Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva durante las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial en Bangkok. Foto: X

Si el Gobierno utilizara esos fondos para cancelar la obligación, sus disponibilidades en dólares quedarían considerablemente reducidas. Otra alternativa sería adquirir divisas al Banco Central, una operación que podría afectar la acumulación de reservas internacionales.

La consultora también advirtió que los compromisos con organismos multilaterales y los vencimientos de bonos previstos para comienzos de 2027 elevan las necesidades de financiamiento a unos US$5.000 millones.

Cuándo llegará el próximo desembolso del FMI de US$900 millones

El pasado martes 27 de octubre, el organismo que conduce Kristalina Georgieva anunció un acuerdo técnico para completar la tercera revisión del programa vigente con Argentina. La evaluación contempló el desempeño fiscal, la evolución de la inflación y la acumulación de reservas.

Según el FMI, el Banco Central había comprado cerca de US$16.000 millones durante 2026. Sin embargo, el desembolso de US$900 millones todavía no está aprobado definitivamente. Para que se concrete, el Gobierno deberá completar los pasos pendientes y obtener el respaldo del Directorio Ejecutivo.

La entidad anticipó que la revisión será sometida a consideración a principios de diciembre. Por lo tanto, el dinero no estará disponible para afrontar el vencimiento de noviembre.

Cuánto deberá pagar Argentina al FMI durante 2027

La presión financiera continuará después del vencimiento de noviembre. Según el cronograma informado por TN, Argentina todavía debe afrontar un pago cercano a US$338 millones en diciembre, mientras que los compromisos totales de 2026 alcanzarían aproximadamente US$4.483 millones.

Para 2027, los vencimientos previstos ascienden a US$7.840 millones. El calendario se vuelve todavía más exigente durante los años siguientes, con obligaciones que superarían los US$43.000 millones entre 2028 y 2032.

Javier Milei y la directora del FMI, Kristalina Georgieva. Foto: X @KGeogieva

La información oficial del FMI permite identificar una diferencia relevante: el compromiso de noviembre corresponde a intereses y cargos, mientras que el vencimiento de diciembre incluye devolución de capital. Esa distinción resulta central para analizar cómo evolucionará la deuda argentina.

El Ministerio de Economía deberá definir cómo cubrir las próximas obligaciones mientras espera la aprobación del desembolso y busca fortalecer su disponibilidad de divisas de cara a 2027.