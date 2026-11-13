Luis Caputo citó un mensaje de la portavoz del FMI y destacó el rumbo de la economía argentina

Kristalina Georgieva, acompañada del ministro Luis Caputo, durante el inició de su visita oficial a la Argentina. Foto: FOTO NA - CLAUDIO FANCHI

Luis Caputo citó en sus redes sociales la declaración de Julie Kozack, portavoz del FMI, para explicar la volatilidad en la Argentina y defender el plan económico.

En su cuenta de X, el ministro de Economía compartió el mensaje de la vocera del organismo, quien aseguró: “Consideramos que estos movimientos parecen responder a una combinación de factores. Algunos son factores globales que afectan a las economías emergentes en general, otros son regionales y otros son propios de la situación doméstica”.

“Entre los factores globales se encuentra un cambio en el sentimiento de los mercados respecto del riesgo global, al que hice referencia anteriormente. Por eso, recomendaría no dar demasiada importancia a los movimientos de corto plazo”, continuó su mensaje Caputo, citando las palabras de Kozack.

“Nuestro foco está puesto, en cambio, en la solidez de los fundamentos económicos subyacentes de la Argentina, que han venido mejorando, y en la importancia de continuar implementando las políticas acordadas. También diría que parte de la volatilidad reciente y de los movimientos de los mercados ponen de relieve el valor de seguir fortaleciendo la resiliencia económica de Argentina”, completó.

Julie Kozack, portavoz del FMI. Foto: REUTERS

Las exigencias del FMI

El Fondo Monetario Internacional reiteró su apoyo al plan económico del Gobierno de Javier Milei, pero señaló algunos puntos en los que debe fortalecer el rumbo.

Asimismo, indicó que aún no hay una fecha definida para la reunión del Directorio para la aprobación de la tercera revisión que dispara un desembolso de US$900 millones.

Fondo Monetario Internacional Foto: REUTERS

“Las autoridades están comprometidas a preservar su ancla fiscal, a continuar incrementando sus reservas internacionales y perfeccionando el marco de política monetaria”, sostuvo.

En esa línea, destacó “lo valioso y lo importante que es seguir robusteciendo la resiliencia ante el clima de volatilidad” a nivel global. Para el FMI los pasos que dio la Argentina le están permitiendo sortear de mejor modo las oscilaciones que se están produciendo a causa de las guerras en Medio Oriente y Ucrania.