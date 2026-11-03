Hablaban de 3 países europeos y la jefa del FMI intervino para mencionar a Argentina: “Lo están haciendo muy bien”

Kristalina Georgieva, directora del FMI. Foto: REUTERS

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, destacó la disciplina fiscal de Argentina y valoró el rumbo económico del gobierno de Javier Milei. Durante la Conferencia Internacional de Banca 2026, organizada por Santander en Madrid, la funcionaria mencionó al país como ejemplo de recuperación del orden presupuestario después de atravesar una crisis. Sus declaraciones se producen mientras el organismo avanza con la tercera revisión del programa argentino, cuyo cierre podría habilitar un desembolso cercano a US$900 millones.

La titular del FMI participó de un panel junto con Ana Botín, presidenta ejecutiva del Banco Santander, en el que se debatieron los desafíos de la economía mundial, el endeudamiento y las perspectivas de crecimiento.

Durante la conversación, el moderador mencionó a Grecia, Portugal e Irlanda como ejemplos de países que habían reforzado su disciplina presupuestaria después de atravesar crisis económicas. Georgieva intervino para incorporar otro caso: “O Argentina”.

Javier Milei y la directora del FMI, Kristalina Georgieva. Foto: X @KGeogieva

La economista búlgara profundizó su evaluación sobre las políticas implementadas por el gobierno de Milei. “Argentina lo está haciendo muy bien al sentar las bases para el crecimiento, la estabilidad macroeconómica y financiera. El país será recompensado por ello”, afirmó.

En su exposición, también cuestionó el crecimiento de la deuda pública internacional y sostuvo que la expansión económica por sí sola resulta insuficiente para corregir los desequilibrios fiscales.

En otro tramo de su alocución, lanzó una fuerte crítica al populismo. La directora del FMI retomó una afirmación del presidente de Chile José Kast, quien había sostenido que las políticas populistas generan más pobreza, y expresó: “Hay que cortarle la cabeza al populismo”.

Qué pasará con el desembolso de US$900 millones del FMI a Argentina

Las declaraciones de Georgieva llegaron después de que el equipo técnico del FMI alcanzara un entendimiento sobre la tercera revisión del programa de financiamiento con Argentina. Según informó Infobae, el acuerdo técnico todavía necesita la aprobación del Directorio Ejecutivo del organismo, prevista para comienzos de diciembre, paso que permitiría habilitar un desembolso cercano a US$900 millones que estaría destinado a afrontar compromisos con el propio Fondo.

El avance de la revisión constituye una señal de respaldo del organismo al programa económico, aunque el dinero todavía no fue aprobado ni desembolsado. La evaluación del FMI incluye el cumplimiento de metas fiscales, monetarias y de reservas internacionales, junto con otros compromisos establecidos en el acuerdo vigente.

Cuáles son los números fiscales que respaldan el elogio del FMI

El reconocimiento de Georgieva coincide con los últimos resultados publicados por el Ministerio de Economía. Según la Secretaría de Hacienda, el Sector Público Nacional registró en septiembre de 2026 un superávit financiero de $977.173 millones, después del pago de intereses de la deuda pública.

El resultado primario de ese mes fue positivo en $1.427.640 millones. En los primeros nueve meses del año, el superávit financiero acumulado alcanzó aproximadamente el 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el primario se ubicó en torno al 1,2%.

Javier Milei y Kristalina Georgieva Foto: Presidencia

El dato permitió dimensionar el ajuste de las cuentas públicas, aunque el equilibrio fiscal por sí solo no determina la evolución de los salarios, el empleo o el consumo. En paralelo, Georgieva advirtió que la deuda pública mundial se aproxima al equivalente del 100% del PIB y que las tasas de interés elevadas encarecen el financiamiento de gobiernos y empresas.

El próximo paso para Argentina será la evaluación del directorio del FMI, que deberá decidir si autoriza el desembolso previsto. Hasta entonces, el respaldo expresado por Georgieva representa una valoración favorable del rumbo fiscal, pero no modifica los compromisos financieros pendientes del país.