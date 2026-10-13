El FMI recortó el crecimiento de la economía argentina al 2,1% y elevó la inflación prevista para 2026

La nueva proyección representa un recorte de 1,4 puntos porcentuales respecto de la estimación difundida en abril y mantenida en la actualización de julio. Foto: EFE

El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo su previsión de crecimiento para Argentina en 2026 del 3,5% al 2,1% y elevó su estimación de inflación promedio anual del 30,4% al 32,5%. Las nuevas cifras forman parte del informe de Perspectivas de la Economía Mundial (World Economic Outlook), publicado durante las reuniones anuales del organismo y del Banco Mundial en Bangkok, Tailandia.

Cuánto crecerá la economía argentina en 2026 y 2027, según el FMI

La nueva proyección representa un recorte de 1,4 puntos porcentuales respecto de la estimación difundida en abril y mantenida en la actualización de julio.

Además, implica una desaceleración frente a 2025, cuando la economía argentina registró una expansión del 4,5%, según los datos utilizados por el organismo.

Kristalina Georgieva, acompañada del ministro Luis Caputo. Foto: FOTO NA - CLAUDIO FANCHI

redujo sus expectativas para 2027 . Ahora proyecta un crecimiento del 3,5%, medio punto porcentual por debajo del 4% que había calculado anteriormente. El FMI también. Ahora proyecta un crecimiento del 3,5%, medio punto porcentual por debajo del 4% que había calculado anteriormente.

La revisión muestra que el FMI espera un crecimiento económico menor al proyectado anteriormente, aunque mantiene previsiones positivas para ambos años.

Qué pasará con la inflación y el desempleo en Argentina

El informe también presenta un escenario de inflación más elevada que el previsto originalmente. Para 2026, el FMI estima una inflación promedio anual del 32,5%, frente al 30,4% proyectado en abril.

A pesar de la corrección, la cifra representa una desaceleración respecto de la inflación promedio anual del 41,9% correspondiente a 2025, según los datos utilizados por el FMI.

Para 2027, el organismo espera que la inflación promedio descienda al 21,2%. Sin embargo, la nueva estimación supera en 5,5 puntos porcentuales el 15,7% previsto en abril.

Kristalina Georgieva, directora del FMI. Foto: REUTERS

En cuanto al mercado laboral, el FMI proyecta que la tasa de desempleo aumentará del 7,4% en 2025 al 7,6% en 2026. Para el próximo año, anticipa una reducción hasta el 7,1%.

Qué prevé el FMI para las cuentas externas y el acuerdo con Argentina

El informe proyecta una mejora en la cuenta corriente de Argentina , indicador que registra las transacciones económicas del país con el exterior.

Después de un déficit equivalente al 1,1% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2025, el organismo estima un superávit del 0,6% para 2026 y también para 2027 .

Las nuevas previsiones se conocen mientras Argentina mantiene vigente el acuerdo de Facilidades Extendidas aprobado en abril de 2025 por US$20.000 millones , que contempla compromisos fiscales, monetarios y de acumulación de reservas.

Las nuevas proyecciones se conocen mientras el FMI continúa el seguimiento del programa económico argentino, que incluye compromisos fiscales y monetarios, además de objetivos vinculados con la acumulación de reservas.

Artículo elaborado a partir de información proporcionada por EFE, con edición de un periodista de Canal 26.