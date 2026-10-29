Las 4 medidas que acordó el FMI con el gobierno de Milei para impulsar la economía argentina y el empleo

Javier Milei y Kristalina Georgieva reunidos. Foto: Presidencia

El Fondo Monetario Internacional (FMI) enumeró cuatro medidas acordadas con el Gobierno argentino para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo. La estrategia incluye el desarrollo del crédito hipotecario, una mayor flexibilidad laboral, concesiones de infraestructura e inversiones por más de US$ 70.000 millones bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La directora del Departamento de Comunicaciones del organismo, Julie Kozack, presentó los principales lineamientos durante una conferencia de prensa y destacó la necesidad de que los avances en la estabilización macroeconómica se traduzcan en una mayor actividad económica. “Hay una comprensión compartida de ampliar los logros de estabilización alcanzados hasta ahora hacia un crecimiento más fuerte y creación de empleo”, afirmó.

Las perspectivas del FMI para la Argentina.

Las 4 medidas del FMI para impulsar la economía argentina

Desarrollo de los mercados de capitales e hipotecario : busca ampliar el acceso al financiamiento, fomentar la inversión privada y estimular la demanda interna.

Mayor flexibilidad laboral : apunta a favorecer la contratación y la creación de puestos de trabajo en el sector privado, en línea con la reforma aprobada durante el año.

Concesiones de infraestructura : contempla avanzar con proyectos adjudicados recientemente para impulsar inversiones y mejorar las condiciones para la actividad económica.

Inversiones bajo el RIGI: busca facilitar la ejecución de proyectos estratégicos de gran escala. Según Kozack, ya se aprobaron iniciativas por más de US$ 70.000 millones.

Consultada sobre la posibilidad de que la caída de la actividad durante el tercer trimestre -luego del retroceso del segundo- implique una recesión técnica, la vocera evitó anunciar cambios en el programa económico. En cambio, insistió en la necesidad de mantener las políticas actuales y profundizar sus resultados.

El acuerdo con el FMI habilitaría un desembolso de US$ 900 millones

Kozack también se refirió al acuerdo a nivel de personal técnico alcanzado esta semana por la tercera revisión del programa argentino. Si el Directorio Ejecutivo del organismo lo aprueba, el entendimiento permitirá habilitar un desembolso de aproximadamente US$ 900 millones.

El FMI espera que la revisión sea tratada a comienzos de diciembre. El programa se apoya en tres pilares: sostener la desinflación, reforzar la resiliencia de la economía y potenciar el crecimiento.

En ese marco, la funcionaria destacó el compromiso del Gobierno con el equilibrio fiscal, los ajustes en la política monetaria y la acumulación de reservas internacionales. También señaló la importancia de movilizar financiamiento para cumplir con las obligaciones financieras del país.

Qué dijo el FMI sobre las metas fiscales y el riesgo país

Ante las consultas sobre los pasos pendientes para completar la revisión, Kozack aclaró que esa expresión no implica necesariamente nuevas exigencias económicas. Según explicó, se refiere a los procedimientos administrativos habituales previos a la decisión del Directorio Ejecutivo.

Fondo Monetario Internacional. Foto: REUTERS

Sobre un eventual waiver por el incumplimiento de una meta fiscal, evitó anticipar una resolución y señaló que la decisión corresponde a las autoridades del organismo. En última instancia, vinculó la posibilidad de reducir el riesgo país con la continuidad del programa económico y el fortalecimiento de la posición externa argentina. En particular, remarcó la importancia de acumular reservas internacionales netas y sostener la implementación de las políticas acordadas.

Respecto de los vencimientos de deuda, indicó que su administración constituye una parte central del programa, aunque no brindó detalles adicionales sobre eventuales modificaciones en el calendario de pagos.