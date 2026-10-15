Préstamos para jubilados de hasta $40.000.000: requisitos, tasas de interés y cómo solicitarlos en octubre

Los jubilados y pensionados que buscan financiamiento en octubre de 2026 cuentan con distintas opciones de préstamos personales en los principales bancos del país. Las líneas vigentes permiten acceder a montos de hasta $50.000.000 o más, con plazos de devolución que pueden extenderse hasta cinco años y la posibilidad de realizar gran parte del trámite de manera online.
Entre las entidades que ofrecen créditos para este segmento se encuentran el Banco Provincia, el Banco Nación y BBVA. Cada banco establece condiciones específicas vinculadas al monto máximo financiable, la tasa de interés, la edad del solicitante y los requisitos para acceder al préstamo.
Préstamos para jubilados en Banco Provincia: montos, tasas y requisitos
El Banco Provincia dispone de una línea de préstamos personales destinada a jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de la entidad. También está disponible para trabajadores del sector público y privado.
La propuesta permite acceder a créditos de hasta $40.000.000, dentro de un límite general de financiación de $50.000.000. Además, no establece una edad máxima para solicitar el préstamo.
Condiciones principales del préstamo
- Monto máximo: $50.000.000
- Plazo de devolución: hasta 60 meses
- Tasa Nominal Anual (TNA): entre 65,10% y 78,90%
- Acreditación del dinero: dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación
Cómo solicitar el préstamo del Banco Provincia
El trámite puede realizarse de forma digital desde el home banking o mediante la aplicación BIP Móvil:
- Ingresar al home banking o a BIP Móvil
- Acceder con usuario y contraseña
- Activar el Token de seguridad
- Seleccionar la sección “Préstamos”
- Elegir el monto y el plazo de devolución
- Confirmar la solicitud y esperar la acreditación de los fondos
Banco Nación: créditos para jubilados con tasa del 49%
El Banco Nación ofrece una línea de préstamos personales para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad. La solicitud puede gestionarse a través de los canales digitales del banco y permite acceder a montos de hasta $50.000.000.
El crédito está destinado a jubilados y pensionados que perciben sus haberes mediante el Banco Nación. No pueden acceder quienes cobran pensiones asistenciales o pensiones no contributivas.
Características del préstamo
- Monto mínimo: $100.000
- Monto máximo: $50.000.000
- Destino: libre disponibilidad
- Moneda: pesos
- La cuota no puede superar el 35% del ingreso mensual
Plazos y tasas
A través de la modalidad e@descuento, el plazo puede extenderse hasta 36 meses y no existe límite de edad para solicitar el financiamiento. Las tasas vigentes son:
- TNA: 49%
- TEA: 61,70%
- Costo Financiero Total (CFT) TNA: 59,29%
- Costo Financiero Total (CFT) TEA: 78,38%
Cómo pedir el préstamo
- Ingresar a BNA+ o al home banking
- Acceder a “Tu Banco” y luego a “Préstamos”
- Indicar el monto, el plazo y el destino de los fondos
- Verificar la información y confirmar la operación
Las cuotas son mensuales, fijas y se calculan mediante el sistema francés de amortización. En la modalidad e@descuento, el banco debita automáticamente las cuotas de los haberes previsionales, previa autorización del cliente y firma de un pagaré.
Préstamos para jubilados en BBVA: hasta $60 millones y plazos de cinco años
BBVA también ofrece financiamiento para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad. Si bien la línea específica permite solicitar hasta $40.000.000, el límite general de financiación alcanza los $60.000.000.
Los créditos pueden devolverse en hasta 60 cuotas y el trámite se encuentra disponible de manera online.
Requisitos para acceder
- Ser jubilado o pensionado
- Cobrar los haberes en una cuenta de BBVA
Condiciones del crédito
- Monto mínimo: $10.000
- Monto máximo para esta línea: $40.000.000
- Plazo: entre 6 y 60 meses
- Tasa fija durante toda la vigencia del préstamo
- Sistema de amortización francés
- Cuota máxima equivalente al 30% de los ingresos
- Sin gastos de otorgamiento
Requisitos adicionales
- Tener entre 18 y 74 años
- Contar con ingresos mínimos de $296.832
- Acreditar una antigüedad previsional o laboral de entre tres meses y dos años, según la evaluación crediticia
Tasas vigentes
- TNA: desde 99%
- TEA: desde 158,9%
Cómo solicitar el préstamo en BBVA
- Ingresar a la app de BBVA o al simulador online
- Seleccionar el monto y la cantidad de cuotas
- Completar la información requerida
- Confirmar la solicitud y esperar la aprobación
Cancelación anticipada
El préstamo puede cancelarse sin penalidad una vez transcurridos 180 días desde su otorgamiento o cuando se haya abonado al menos el 25% del plazo pactado, lo que ocurra primero.
Si la cancelación anticipada se realiza antes de cumplir alguna de esas condiciones, BBVA aplica un cargo equivalente al 4% más IVA sobre el saldo adeudado.