Préstamos para jubilados de hasta $40.000.000: requisitos, tasas de interés y cómo solicitarlos en octubre

Préstamos para jubilados de hasta $40.000.000 en octubre de 2026. Foto: REUTERS

Los jubilados y pensionados que buscan financiamiento en octubre de 2026 cuentan con distintas opciones de préstamos personales en los principales bancos del país. Las líneas vigentes permiten acceder a montos de hasta $50.000.000 o más, con plazos de devolución que pueden extenderse hasta cinco años y la posibilidad de realizar gran parte del trámite de manera online.

Entre las entidades que ofrecen créditos para este segmento se encuentran el Banco Provincia, el Banco Nación y BBVA. Cada banco establece condiciones específicas vinculadas al monto máximo financiable, la tasa de interés, la edad del solicitante y los requisitos para acceder al préstamo.

Préstamos para jubilados en Banco Provincia: montos, tasas y requisitos

El Banco Provincia dispone de una línea de préstamos personales destinada a jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de la entidad. También está disponible para trabajadores del sector público y privado.

El Banco Provincia dispone de una línea de préstamos personales destinada a jubilados y pensionados. Foto: Instagram @banco_provincia

La propuesta permite acceder a créditos de hasta $40.000.000, dentro de un límite general de financiación de $50.000.000. Además, no establece una edad máxima para solicitar el préstamo.

Condiciones principales del préstamo

Monto máximo : $50.000.000

Plazo de devolución : hasta 60 meses

Tasa Nominal Anual (TNA) : entre 65,10% y 78,90%

Acreditación del dinero: dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación

Cómo solicitar el préstamo del Banco Provincia

El trámite puede realizarse de forma digital desde el home banking o mediante la aplicación BIP Móvil:

Ingresar al home banking o a BIP Móvil Acceder con usuario y contraseña Activar el Token de seguridad Seleccionar la sección “Préstamos” Elegir el monto y el plazo de devolución Confirmar la solicitud y esperar la acreditación de los fondos

Banco Nación: créditos para jubilados con tasa del 49%

El Banco Nación ofrece una línea de préstamos personales para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad. La solicitud puede gestionarse a través de los canales digitales del banco y permite acceder a montos de hasta $50.000.000.

El Banco Nación ofrece una línea de préstamos personales para jubilados y pensionados. Foto: Banco Nación

El crédito está destinado a jubilados y pensionados que perciben sus haberes mediante el Banco Nación. No pueden acceder quienes cobran pensiones asistenciales o pensiones no contributivas.

Características del préstamo

Monto mínimo : $100.000

Monto máximo : $50.000.000

Destino : libre disponibilidad

Moneda : pesos

La cuota no puede superar el 35% del ingreso mensual

Plazos y tasas

A través de la modalidad e@descuento, el plazo puede extenderse hasta 36 meses y no existe límite de edad para solicitar el financiamiento. Las tasas vigentes son:

TNA : 49%

TEA : 61,70%

Costo Financiero Total (CFT) TNA : 59,29%

Costo Financiero Total (CFT) TEA: 78,38%

Cómo pedir el préstamo

Ingresar a BNA+ o al home banking Acceder a “Tu Banco” y luego a “Préstamos” Indicar el monto, el plazo y el destino de los fondos Verificar la información y confirmar la operación

Las cuotas son mensuales, fijas y se calculan mediante el sistema francés de amortización. En la modalidad e@descuento, el banco debita automáticamente las cuotas de los haberes previsionales, previa autorización del cliente y firma de un pagaré.

Préstamos para jubilados en BBVA: hasta $60 millones y plazos de cinco años

BBVA también ofrece financiamiento para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad. Si bien la línea específica permite solicitar hasta $40.000.000, el límite general de financiación alcanza los $60.000.000.

BBVA ofrece financiamiento para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad. Foto: BBVA

Los créditos pueden devolverse en hasta 60 cuotas y el trámite se encuentra disponible de manera online.

Requisitos para acceder

Ser jubilado o pensionado

Cobrar los haberes en una cuenta de BBVA

Condiciones del crédito

Monto mínimo : $10.000

Monto máximo para esta línea : $40.000.000

Plazo : entre 6 y 60 meses

Tasa fija durante toda la vigencia del préstamo

Sistema de amortización francés

Cuota máxima equivalente al 30% de los ingresos

Sin gastos de otorgamiento

Requisitos adicionales

Tener entre 18 y 74 años

Contar con ingresos mínimos de $296.832

Acreditar una antigüedad previsional o laboral de entre tres meses y dos años, según la evaluación crediticia

Tasas vigentes

TNA : desde 99%

TEA: desde 158,9%

Cómo solicitar el préstamo en BBVA

Ingresar a la app de BBVA o al simulador online Seleccionar el monto y la cantidad de cuotas Completar la información requerida Confirmar la solicitud y esperar la aprobación

Cancelación anticipada

El préstamo puede cancelarse sin penalidad una vez transcurridos 180 días desde su otorgamiento o cuando se haya abonado al menos el 25% del plazo pactado, lo que ocurra primero.

Si la cancelación anticipada se realiza antes de cumplir alguna de esas condiciones, BBVA aplica un cargo equivalente al 4% más IVA sobre el saldo adeudado.