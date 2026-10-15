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Préstamos para jubilados de hasta $40.000.000: requisitos, tasas de interés y cómo solicitarlos en octubre

Las líneas vigentes permiten acceder a montos de hasta $50.000.000 o más, con plazos de devolución que pueden extenderse hasta cinco años y la posibilidad de realizar gran parte del trámite de manera online.

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Préstamos para jubilados de hasta $40.000.000 en octubre de 2026.
Préstamos para jubilados de hasta $40.000.000 en octubre de 2026. Foto: REUTERS
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Los jubilados y pensionados que buscan financiamiento en octubre de 2026 cuentan con distintas opciones de préstamos personales en los principales bancos del país. Las líneas vigentes permiten acceder a montos de hasta $50.000.000 o más, con plazos de devolución que pueden extenderse hasta cinco años y la posibilidad de realizar gran parte del trámite de manera online.

Entre las entidades que ofrecen créditos para este segmento se encuentran el Banco Provincia, el Banco Nación y BBVA. Cada banco establece condiciones específicas vinculadas al monto máximo financiable, la tasa de interés, la edad del solicitante y los requisitos para acceder al préstamo.

Préstamos para jubilados en Banco Provincia: montos, tasas y requisitos

El Banco Provincia dispone de una línea de préstamos personales destinada a jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de la entidad. También está disponible para trabajadores del sector público y privado.

El Banco Provincia dispone de una línea de préstamos personales destinada a jubilados y pensionados. Foto: Instagram @banco_provincia

La propuesta permite acceder a créditos de hasta $40.000.000, dentro de un límite general de financiación de $50.000.000. Además, no establece una edad máxima para solicitar el préstamo.

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Condiciones principales del préstamo

  • Monto máximo: $50.000.000
  • Plazo de devolución: hasta 60 meses
  • Tasa Nominal Anual (TNA): entre 65,10% y 78,90%
  • Acreditación del dinero: dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación

Cómo solicitar el préstamo del Banco Provincia

El trámite puede realizarse de forma digital desde el home banking o mediante la aplicación BIP Móvil:

  1. Ingresar al home banking o a BIP Móvil
  2. Acceder con usuario y contraseña
  3. Activar el Token de seguridad
  4. Seleccionar la sección “Préstamos”
  5. Elegir el monto y el plazo de devolución
  6. Confirmar la solicitud y esperar la acreditación de los fondos

Banco Nación: créditos para jubilados con tasa del 49%

El Banco Nación ofrece una línea de préstamos personales para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad. La solicitud puede gestionarse a través de los canales digitales del banco y permite acceder a montos de hasta $50.000.000.

El Banco Nación ofrece una línea de préstamos personales para jubilados y pensionados. Foto: Banco Nación

El crédito está destinado a jubilados y pensionados que perciben sus haberes mediante el Banco Nación. No pueden acceder quienes cobran pensiones asistenciales o pensiones no contributivas.

Características del préstamo

  • Monto mínimo: $100.000
  • Monto máximo: $50.000.000
  • Destino: libre disponibilidad
  • Moneda: pesos
  • La cuota no puede superar el 35% del ingreso mensual

Plazos y tasas

A través de la modalidad e@descuento, el plazo puede extenderse hasta 36 meses y no existe límite de edad para solicitar el financiamiento. Las tasas vigentes son:

  • TNA: 49%
  • TEA: 61,70%
  • Costo Financiero Total (CFT) TNA: 59,29%
  • Costo Financiero Total (CFT) TEA: 78,38%

Cómo pedir el préstamo

  1. Ingresar a BNA+ o al home banking
  2. Acceder a “Tu Banco” y luego a “Préstamos”
  3. Indicar el monto, el plazo y el destino de los fondos
  4. Verificar la información y confirmar la operación

Las cuotas son mensuales, fijas y se calculan mediante el sistema francés de amortización. En la modalidad e@descuento, el banco debita automáticamente las cuotas de los haberes previsionales, previa autorización del cliente y firma de un pagaré.

Préstamos para jubilados en BBVA: hasta $60 millones y plazos de cinco años

BBVA también ofrece financiamiento para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad. Si bien la línea específica permite solicitar hasta $40.000.000, el límite general de financiación alcanza los $60.000.000.

BBVA ofrece financiamiento para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad. Foto: BBVA

Los créditos pueden devolverse en hasta 60 cuotas y el trámite se encuentra disponible de manera online.

Requisitos para acceder

  • Ser jubilado o pensionado
  • Cobrar los haberes en una cuenta de BBVA

Condiciones del crédito

  • Monto mínimo: $10.000
  • Monto máximo para esta línea: $40.000.000
  • Plazo: entre 6 y 60 meses
  • Tasa fija durante toda la vigencia del préstamo
  • Sistema de amortización francés
  • Cuota máxima equivalente al 30% de los ingresos
  • Sin gastos de otorgamiento

Requisitos adicionales

  • Tener entre 18 y 74 años
  • Contar con ingresos mínimos de $296.832
  • Acreditar una antigüedad previsional o laboral de entre tres meses y dos años, según la evaluación crediticia

Tasas vigentes

  • TNA: desde 99%
  • TEA: desde 158,9%

Cómo solicitar el préstamo en BBVA

  1. Ingresar a la app de BBVA o al simulador online
  2. Seleccionar el monto y la cantidad de cuotas
  3. Completar la información requerida
  4. Confirmar la solicitud y esperar la aprobación

Cancelación anticipada

El préstamo puede cancelarse sin penalidad una vez transcurridos 180 días desde su otorgamiento o cuando se haya abonado al menos el 25% del plazo pactado, lo que ocurra primero.

Si la cancelación anticipada se realiza antes de cumplir alguna de esas condiciones, BBVA aplica un cargo equivalente al 4% más IVA sobre el saldo adeudado.

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