En plena crisis por la morosidad, el Banco Central publicó una guía para quienes deseen pedir un préstamo

Banco Central de la República Argentina (BCRA). Foto: Google Maps

El Banco Central publicó una serie de recomendaciones para quienes estén pensando solicitar un crédito.

El objetivo es que los usuarios puedan evaluar mejor las opciones disponibles y evitar compromisos financieros que luego resulten difíciles de afrontar.

En plena crisis por el creciente número de morosos que no pueden devolver lo pedido, la autoridad monetaria recomendó revisar el Costo Financiero Total (CFT), los plazos de devolución, el valor de las cuotas, las comisiones y las condiciones establecidas en el contrato.

Banco Central. Foto: NA

El organismo también hizo hincapié en revisar detenidamente el contrato antes de aceptarlo, ya que allí quedan establecidos los derechos y las obligaciones de ambas partes.

Entre los puntos que aconseja verificar aparecen las condiciones generales del préstamo, las tasas aplicables, las modalidades de pago y las consecuencias previstas en caso de atraso en las cuotas.

Además, recomendó conservar una copia del contrato una vez firmado.

Morosidad Foto: Magnific

Los puntos a tener en cuenta