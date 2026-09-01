comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Si tenés préstamos impagos, bancos y billeteras virtuales podrán debitarte cuotas: qué es y cómo funciona el nuevo sistema del Banco Central

La medida busca reducir los niveles de morosidad mediante el débito automático de cuotas vencidas en cuentas de terceros. Sin embargo, en el sistema financiero existen fuertes dudas sobre la efectividad del mecanismo por limitaciones operativas y la exclusión de cuentas remuneradas.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Tarjeta de crédito y débito; transferencias.
Tarjeta de crédito y débito; transferencias. Foto: Unsplash.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En un contexto de creciente preocupación por el atraso en el pago de deudas, el Banco Central puso en marcha el sistema denominado Cobros por Transferencia. La norma obliga a bancos y billeteras virtuales a adaptar sus plataformas para habilitar el débito automático de cuotas vencidas directamente desde las cuentas donde el cliente recibió el préstamo.

El instrumento fue aprobado mediante una resolución de marzo con el objetivo de mejorar la cobranza en el crédito no bancario y prevenir casos de fraude. Pese a las solicitudes formales de las cámaras del sector para posponer o suspender la medida, la autoridad monetaria mantuvo firme la fecha de implementación.

Tarjeta de crédito Foto: Foto generada con IA

Cobros por Transferencia del Banco Central: las condiciones y límites para los débitos automáticos

Para la aplicación de este esquema en las nuevas operaciones, el usuario debe otorgar un consentimiento previo y explícito a la entidad prestamista. Además, la regulación del Banco Central establece límites estrictos para resguardar a los tomadores de crédito:

  • Límite al endeudamiento: la cuota fijada no puede superar el 30% de los ingresos declarados del cliente.
  • Esquema de cuotas: los montos deben ser fijos e iguales durante todo el período del préstamo.
  • Aviso previo y reintentos: la entidad tiene la obligación de notificar al usuario un día antes de realizar la transacción. Si la cuenta no registra saldo, existen hasta tres intentos de cobro (el inicial, a las 48 horas y a las 96 horas).
  • Baja del servicio: el usuario conserva el derecho de revocar su autorización en cualquier momento con efecto inmediato.
Sede del Banco Central. Foto: Diario Hoy

Pese a la intención de ofrecer una herramienta moderna contra el atraso financiero, bancos y billeteras virtuales manifestaron reparos sobre la viabilidad del sistema.

Contenido Recomendado

Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva en el G20:abordaron “la agenda económica de la Argentina”

Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva en el G20: abordaron “la agenda económica de la Argentina”

ANSES confirmó quiénes cobran primero en septiembre 2026:calendario completo por DNI

ANSES confirmó quiénes cobran primero en septiembre 2026: calendario completo por DNI

El principal cuestionamiento radica en el alcance práctico de la norma. El mecanismo solo autoriza débitos en las cuentas donde se acreditó el préstamo de forma directa. Dado que la mayoría de las personas no solicita el depósito en entidades de terceros, el volumen de clientes alcanzado resulta muy bajo.

Por otro lado, la regulación excluye del saldo cobrable a los fondos depositados en cuentas remuneradas, Fondos Comunes de Inversión (FCI) y compras de dólar MEP. Esta restricción afecta el funcionamiento en billeteras virtuales, donde los usuarios suelen mantener su dinero invertido en fondos comitentes en lugar de dejar saldo líquido. Finalmente, las entidades advirtieron que la condición de cuotas “iguales” podría impedir el cobro de intereses punitorios por mora.

Economía argentinaPréstamosDeudaBancosBilletera virtual
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Volver al Trabajo:qué se sabe sobre el pago de $78.000 en septiembre

    Volver al Trabajo: qué se sabe sobre el pago de $78.000 en septiembre

  2. Bono de hasta $20.000 para empleadas domésticas:cómo se paga en septiembre y cuándo se suma al sueldo básico

    Bono de hasta $20.000 para empleadas domésticas: cómo se paga en septiembre y cuándo se suma al sueldo básico

  3. Aumentó el transporte público:cuánto sale viajar en colectivo, tren y subte desde este 1° de septiembre

    Aumentó el transporte público: cuánto sale viajar en colectivo, tren y subte desde este 1° de septiembre

  4. Cronograma de pagos ANSES:quiénes cobran jubilaciones, AUH y asignaciones este martes 1° de septiembre

    Cronograma de pagos ANSES: quiénes cobran jubilaciones, AUH y asignaciones este martes 1° de septiembre

  5. Crisis multidimensional:hambre, vivienda precaria y falta de salud golpean a la niñez argentina

    Crisis multidimensional: hambre, vivienda precaria y falta de salud golpean a la niñez argentina
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Economía

Si tenés préstamos impagos, bancos y billeteras virtuales podrán debitarte cuotas:qué es y cómo funciona el nuevo sistema del Banco Central

Si tenés préstamos impagos, bancos y billeteras virtuales podrán debitarte cuotas: qué es y cómo funciona el nuevo sistema del Banco Central

Aumento automático en el Senado:las dietas brutas superarán los $13 millones mensuales en enero de 2027

China cruzó a un funcionario de Milei por sus dichos sobre la tragedia en Nepal:“Deje de politizar el desastre”

Milei celebró la sugerencia de Trump sobre Malvinas y llevará el tema a la reunión de Gabinete:“Ayer pasó algo muy fuerte”

Economía

Si tenés préstamos impagos, bancos y billeteras virtuales podrán debitarte cuotas:qué es y cómo funciona el nuevo sistema del Banco Central

Si tenés préstamos impagos, bancos y billeteras virtuales podrán debitarte cuotas: qué es y cómo funciona el nuevo sistema del Banco Central

Aumento automático en el Senado:las dietas brutas superarán los $13 millones mensuales en enero de 2027

Cronograma de pagos ANSES:quiénes cobran jubilaciones, AUH y asignaciones este martes 1° de septiembre

Aumentó el transporte público:cuánto sale viajar en colectivo, tren y subte desde este 1° de septiembre

Política

China cruzó a un funcionario de Milei por sus dichos sobre la tragedia en Nepal:“Deje de politizar el desastre”

China cruzó a un funcionario de Milei por sus dichos sobre la tragedia en Nepal: “Deje de politizar el desastre”

Otro ataque letal de Rusia en la capital de Ucrania eleva la cifra de muertos a más de una decena:qué fue lo que sucedió y qué se denuncia

Soberanía de las Islas Malvinas:Donald Trump sugirió que podría retirar su apoyo a Gran Bretaña

Imágenes devastadoras:Devighat, el pueblo que quedó sepultado bajo el barro tras la trágica riada en Nepal