Si tenés préstamos impagos, bancos y billeteras virtuales podrán debitarte cuotas: qué es y cómo funciona el nuevo sistema del Banco Central

Tarjeta de crédito y débito; transferencias. Foto: Unsplash.

En un contexto de creciente preocupación por el atraso en el pago de deudas, el Banco Central puso en marcha el sistema denominado Cobros por Transferencia. La norma obliga a bancos y billeteras virtuales a adaptar sus plataformas para habilitar el débito automático de cuotas vencidas directamente desde las cuentas donde el cliente recibió el préstamo.

El instrumento fue aprobado mediante una resolución de marzo con el objetivo de mejorar la cobranza en el crédito no bancario y prevenir casos de fraude. Pese a las solicitudes formales de las cámaras del sector para posponer o suspender la medida, la autoridad monetaria mantuvo firme la fecha de implementación.

Tarjeta de crédito Foto: Foto generada con IA

Cobros por Transferencia del Banco Central: las condiciones y límites para los débitos automáticos

Para la aplicación de este esquema en las nuevas operaciones, el usuario debe otorgar un consentimiento previo y explícito a la entidad prestamista. Además, la regulación del Banco Central establece límites estrictos para resguardar a los tomadores de crédito:

Límite al endeudamiento: la cuota fijada no puede superar el 30% de los ingresos declarados del cliente.

Esquema de cuotas: los montos deben ser fijos e iguales durante todo el período del préstamo.

Aviso previo y reintentos: la entidad tiene la obligación de notificar al usuario un día antes de realizar la transacción. Si la cuenta no registra saldo, existen hasta tres intentos de cobro (el inicial, a las 48 horas y a las 96 horas).

Baja del servicio: el usuario conserva el derecho de revocar su autorización en cualquier momento con efecto inmediato.

Sede del Banco Central. Foto: Diario Hoy

Pese a la intención de ofrecer una herramienta moderna contra el atraso financiero, bancos y billeteras virtuales manifestaron reparos sobre la viabilidad del sistema.

El principal cuestionamiento radica en el alcance práctico de la norma. El mecanismo solo autoriza débitos en las cuentas donde se acreditó el préstamo de forma directa. Dado que la mayoría de las personas no solicita el depósito en entidades de terceros, el volumen de clientes alcanzado resulta muy bajo.

Por otro lado, la regulación excluye del saldo cobrable a los fondos depositados en cuentas remuneradas, Fondos Comunes de Inversión (FCI) y compras de dólar MEP. Esta restricción afecta el funcionamiento en billeteras virtuales, donde los usuarios suelen mantener su dinero invertido en fondos comitentes en lugar de dejar saldo líquido. Finalmente, las entidades advirtieron que la condición de cuotas “iguales” podría impedir el cobro de intereses punitorios por mora.