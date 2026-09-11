Préstamos de $50.000.000 para jubilados y pensionados en septiembre 2026: montos, plazos y tasas vigentes

Préstamos de $50.000.000 para jubilados y pensionados en septiembre 2026. Foto: Sergio Giménez.

Durante septiembre de 2026, los jubilados y pensionados cuentan con distintas opciones de préstamos personales ofrecidas por entidades financieras públicas y privadas. Estas líneas de crédito permiten acceder a fondos para cubrir gastos personales, realizar compras o financiar diversos proyectos, según las condiciones y requisitos establecidos por cada banco. Entre las alternativas disponibles se destacan las propuestas de Banco Nación, Banco Provincia y BBVA, que ofrecen productos diseñados para este segmento de clientes.

Las condiciones de financiamiento varían de acuerdo con la entidad y el perfil de cada solicitante. Los montos máximos, los plazos de devolución y las tasas de interés son factores que difieren entre las distintas líneas crediticias. En algunos casos, los préstamos pueden alcanzar hasta los $50.000.000, lo que amplía las posibilidades de acceso al crédito para jubilados y pensionados que buscan obtener liquidez para concretar distintos objetivos personales o afrontar necesidades específicas.

Préstamo de Banco Nación

El Banco Nación cuenta con una línea de préstamos personales destinada a jubilados y pensionados. Foto: Banco Nación

Quiénes pueden solicitarlo

Jubilados y pensionados que cobren sus haberes en Banco Nación

No pueden acceder quienes reciben pensiones asistenciales o pensiones no contributivas

Condiciones del préstamo

Monto mínimo : $10.000

Monto máximo : $50.000.000

Destino : libre

La cuota no puede superar el 35% del ingreso neto

Plazos

Hasta 36 meses mediante e@descuento

Hasta 72 meses con débito automático en cuenta

Tasas vigentes

TNA : 49%

TEA : 61,70%

CFT (TNA) : 59,29%

CFT (TEA): 78,38%

El paso a paso para solicitarlo

Ingresar a BNA+ o al home banking Entrar al apartado “Tu Banco” y seleccionar “Préstamos” Indicar el monto y el destino del crédito Revisar la información y confirmar la operación

Préstamo de Banco Provincia

Banco Provincia también ofrece préstamos personales para jubilados que reciben sus haberes en la entidad. Foto: Instagram @banco_provincia

Quiénes pueden solicitarlo

Jubilados y pensionados que cobren sus haberes en Banco Provincia

Condiciones del préstamo

Monto máximo: $50.000.000

Plazos

Hasta 60 meses

Tasas vigentes

TNA: 97,40% / 99,10%

Detalles

Acreditación dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación

El paso a paso para solicitarlo

Ingresar al home banking o a BIP Móvil Acceder con usuario, clave y Token activo Seleccionar la sección “Préstamos” Elegir el monto y el plazo de devolución Confirmar la operación

Préstamo de BBVA

BBVA ofrece préstamos personales para jubilados de hasta 74 años por $60.000.000. Foto: BBVA

Quiénes pueden solicitarlo

Jubilados y pensionados de hasta 74 años que cumplan con las condiciones establecidas por el banco

Contar con un ingreso mínimo de $308.200

Antigüedad laboral de acuerdo con la actividad desarrollada

Condiciones del préstamo

Monto máximo: $60.000.000

Plazos

Entre 6 y 60 meses

Tasas vigentes

TNA : 99%

TEA: 158,9%

Cancelación anticipada

No tiene costo si se abonó al menos el 25% del préstamo o si transcurrieron 180 días desde su otorgamiento

Si ninguna de estas condiciones se cumple, se aplica un cargo del 4% más IVA

El paso a paso para solicitarlo