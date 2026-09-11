Préstamos de $50.000.000 para jubilados y pensionados en septiembre 2026: montos, plazos y tasas vigentes

Durante septiembre de 2026, los jubilados y pensionados cuentan con distintas opciones de préstamos personales ofrecidas por entidades financieras públicas y privadas. Estas líneas de crédito permiten acceder a fondos para cubrir gastos personales, realizar compras o financiar diversos proyectos, según las condiciones y requisitos establecidos por cada banco. Entre las alternativas disponibles se destacan las propuestas de Banco Nación, Banco Provincia y BBVA, que ofrecen productos diseñados para este segmento de clientes.
Las condiciones de financiamiento varían de acuerdo con la entidad y el perfil de cada solicitante. Los montos máximos, los plazos de devolución y las tasas de interés son factores que difieren entre las distintas líneas crediticias. En algunos casos, los préstamos pueden alcanzar hasta los $50.000.000, lo que amplía las posibilidades de acceso al crédito para jubilados y pensionados que buscan obtener liquidez para concretar distintos objetivos personales o afrontar necesidades específicas.
Préstamo de Banco Nación
Quiénes pueden solicitarlo
- Jubilados y pensionados que cobren sus haberes en Banco Nación
- No pueden acceder quienes reciben pensiones asistenciales o pensiones no contributivas
Condiciones del préstamo
- Monto mínimo: $10.000
- Monto máximo: $50.000.000
- Destino: libre
- La cuota no puede superar el 35% del ingreso neto
Plazos
- Hasta 36 meses mediante e@descuento
- Hasta 72 meses con débito automático en cuenta
Tasas vigentes
- TNA: 49%
- TEA: 61,70%
- CFT (TNA): 59,29%
- CFT (TEA): 78,38%
El paso a paso para solicitarlo
- Ingresar a BNA+ o al home banking
- Entrar al apartado “Tu Banco” y seleccionar “Préstamos”
- Indicar el monto y el destino del crédito
- Revisar la información y confirmar la operación
Préstamo de Banco Provincia
Quiénes pueden solicitarlo
- Jubilados y pensionados que cobren sus haberes en Banco Provincia
Condiciones del préstamo
- Monto máximo: $50.000.000
Plazos
- Hasta 60 meses
Tasas vigentes
- TNA: 97,40% / 99,10%
Detalles
- Acreditación dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación
El paso a paso para solicitarlo
- Ingresar al home banking o a BIP Móvil
- Acceder con usuario, clave y Token activo
- Seleccionar la sección “Préstamos”
- Elegir el monto y el plazo de devolución
- Confirmar la operación
Préstamo de BBVA
Quiénes pueden solicitarlo
- Jubilados y pensionados de hasta 74 años que cumplan con las condiciones establecidas por el banco
- Contar con un ingreso mínimo de $308.200
- Antigüedad laboral de acuerdo con la actividad desarrollada
Condiciones del préstamo
- Monto máximo: $60.000.000
Plazos
- Entre 6 y 60 meses
Tasas vigentes
- TNA: 99%
- TEA: 158,9%
Cancelación anticipada
- No tiene costo si se abonó al menos el 25% del préstamo o si transcurrieron 180 días desde su otorgamiento
- Si ninguna de estas condiciones se cumple, se aplica un cargo del 4% más IVA
El paso a paso para solicitarlo
- Ingresar al simulador online o a la aplicación
- Seleccionar el monto y calcular las cuotas
- Completar la información personal solicitada
- Enviar la solicitud para que sea evaluada