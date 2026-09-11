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Préstamos de $50.000.000 para jubilados y pensionados en septiembre 2026: montos, plazos y tasas vigentes

Las líneas de crédito permiten acceder a fondos para cubrir gastos personales, realizar compras o financiar diversos proyectos. Las condiciones de financiamiento varían de acuerdo con la entidad y el perfil de cada solicitante. Los detalles de cada banco.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Préstamos de $50.000.000 para jubilados y pensionados en septiembre 2026.
Préstamos de $50.000.000 para jubilados y pensionados en septiembre 2026. Foto: Sergio Giménez.
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Durante septiembre de 2026, los jubilados y pensionados cuentan con distintas opciones de préstamos personales ofrecidas por entidades financieras públicas y privadas. Estas líneas de crédito permiten acceder a fondos para cubrir gastos personales, realizar compras o financiar diversos proyectos, según las condiciones y requisitos establecidos por cada banco. Entre las alternativas disponibles se destacan las propuestas de Banco Nación, Banco Provincia y BBVA, que ofrecen productos diseñados para este segmento de clientes.

Las condiciones de financiamiento varían de acuerdo con la entidad y el perfil de cada solicitante. Los montos máximos, los plazos de devolución y las tasas de interés son factores que difieren entre las distintas líneas crediticias. En algunos casos, los préstamos pueden alcanzar hasta los $50.000.000, lo que amplía las posibilidades de acceso al crédito para jubilados y pensionados que buscan obtener liquidez para concretar distintos objetivos personales o afrontar necesidades específicas.

Préstamo de Banco Nación

El Banco Nación cuenta con una línea de préstamos personales destinada a jubilados y pensionados. Foto: Banco Nación

Quiénes pueden solicitarlo

  • Jubilados y pensionados que cobren sus haberes en Banco Nación
  • No pueden acceder quienes reciben pensiones asistenciales o pensiones no contributivas

Condiciones del préstamo

  • Monto mínimo: $10.000
  • Monto máximo: $50.000.000
  • Destino: libre
  • La cuota no puede superar el 35% del ingreso neto

Plazos

  • Hasta 36 meses mediante e@descuento
  • Hasta 72 meses con débito automático en cuenta

Tasas vigentes

  • TNA: 49%
  • TEA: 61,70%
  • CFT (TNA): 59,29%
  • CFT (TEA): 78,38%

El paso a paso para solicitarlo

  1. Ingresar a BNA+ o al home banking
  2. Entrar al apartado “Tu Banco” y seleccionar “Préstamos”
  3. Indicar el monto y el destino del crédito
  4. Revisar la información y confirmar la operación

Préstamo de Banco Provincia

Banco Provincia también ofrece préstamos personales para jubilados que reciben sus haberes en la entidad. Foto: Instagram @banco_provincia

Quiénes pueden solicitarlo

  • Jubilados y pensionados que cobren sus haberes en Banco Provincia

Condiciones del préstamo

  • Monto máximo: $50.000.000

Plazos

  • Hasta 60 meses

Tasas vigentes

  • TNA: 97,40% / 99,10%

Detalles

  • Acreditación dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación

El paso a paso para solicitarlo

  1. Ingresar al home banking o a BIP Móvil
  2. Acceder con usuario, clave y Token activo
  3. Seleccionar la sección “Préstamos”
  4. Elegir el monto y el plazo de devolución
  5. Confirmar la operación

Préstamo de BBVA

BBVA ofrece préstamos personales para jubilados de hasta 74 años por $60.000.000. Foto: BBVA

Quiénes pueden solicitarlo

  • Jubilados y pensionados de hasta 74 años que cumplan con las condiciones establecidas por el banco
  • Contar con un ingreso mínimo de $308.200
  • Antigüedad laboral de acuerdo con la actividad desarrollada

Condiciones del préstamo

  • Monto máximo: $60.000.000

Plazos

  • Entre 6 y 60 meses

Tasas vigentes

  • TNA: 99%
  • TEA: 158,9%

Cancelación anticipada

  • No tiene costo si se abonó al menos el 25% del préstamo o si transcurrieron 180 días desde su otorgamiento
  • Si ninguna de estas condiciones se cumple, se aplica un cargo del 4% más IVA

El paso a paso para solicitarlo

  1. Ingresar al simulador online o a la aplicación
  2. Seleccionar el monto y calcular las cuotas
  3. Completar la información personal solicitada
  4. Enviar la solicitud para que sea evaluada
JubiladosPréstamosCréditos bancarios
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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