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La advertencia de los bancos tras la flexibilización de los créditos en dólares anunciada por el Gobierno: “No habrá un boom inmediato”

Los bancos esperan demanda por las tasas más bajas, aunque alertan sobre los riesgos de descalce, la falta de referencias de mercado y la necesidad de una evaluación crediticia más estricta.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Bancos Foto: Diario Hoy
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La flexibilización impulsada por el Gobierno para que las empresas accedan a préstamos en dólares fuera del universo exportador recibió el respaldo de buena parte de los bancos. Sin embargo, detrás del acompañamiento apareció una advertencia común en la City: no esperan una expansión inmediata del crédito y creen que la implementación será gradual.

La medida anunciada por el ministro Luis Caputo habilitará a las entidades a prestar hasta un 15% de los depósitos en dólares a compañías que operan en distintos sectores de la economía. El objetivo oficial es ampliar las fuentes de financiamiento, reducir costos financieros y movilizar divisas que permanecen inmovilizadas dentro y fuera del sistema.

Los bancos ven oportunidades, pero descartan un boom de créditos

Aunque las tasas en dólares resultan más atractivas que las vigentes en pesos, en el sector financiero remarcan que las empresas argentinas siguen siendo cautelosas a la hora de endeudarse. Además, tomar obligaciones en moneda extranjera implica asumir un riesgo adicional para aquellas compañías cuyos ingresos no están dolarizados.

Dólares, plata. Foto: NA.

Por eso, las entidades estiman que el desarrollo del mercado será progresivo. Esperan demanda, especialmente de sectores con costos vinculados al tipo de cambio, pero c durante los primeros meses.

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Los bancos de capital nacional fueron los más entusiastas frente al anuncio. Desde Adeba destacaron que la iniciativa mejora la intermediación de los ahorros en dólares y puede favorecer tanto la captación de depósitos como el financiamiento productivo.

En entidades enfocadas en banca corporativa sostienen que el interés ya existe: señalan que numerosas empresas consultan por financiamiento en dólares debido a que el costo del crédito en pesos continúa siendo elevado en términos reales.

El principal foco está puesto en evitar descalces

Aún entre quienes celebran la medida, la palabra más repetida es prudencia. Los bancos reconocen que deberán reforzar la evaluación de riesgos para evitar situaciones de descalce entre las obligaciones en dólares y la capacidad de pago de cada compañía.

dólares Foto: NA

Sectores como la construcción o la industria automotriz aparecen entre los potenciales beneficiarios por tener estructuras de costos que siguen de cerca la evolución del dólar. Sin embargo, las entidades aseguran que analizarán caso por caso antes de ampliar su oferta crediticia.

Los bancos internacionales, en tanto, mantienen una postura más conservadora. Si bien reconocen que deberán adaptarse a las nuevas condiciones de mercado, prefieren esperar la reglamentación definitiva del Banco Central antes de avanzar con productos específicos.

Las dudas que todavía persisten en la City

La expectativa ahora está puesta en los detalles operativos que surgirán de la normativa oficial anunciada por Caputo. En el mercado recuerdan que hace más de dos décadas que no existe crédito en dólares para empresas que no generan divisas, por lo que todavía no hay referencias claras sobre plazos, montos ni tasas.

También persisten interrogantes sobre el fondeo. Varias entidades remarcaron que gran parte de los depósitos en dólares son de corto plazo, mientras que los créditos destinados a inversión suelen requerir financiamiento por varios años.

Cotización del dólar. Foto: REUTERS

Por eso, la advertencia de los bancos es clara: la medida abre una nueva alternativa para las empresas y puede dinamizar el mercado financiero, pero su alcance dependerá de la capacidad de generar fondeo de largo plazo, de la reglamentación que publique el Banco Central y de la disposición de las compañías a volver a endeudarse en dólares.

BancosDólaresPréstamos
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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