Créditos para jubilados y pensionados.

Los jubilados cuentan con distintas alternativas de préstamos personales disponibles en entidades bancarias durante marzo 2026. Estas líneas de financiamiento están pensadas para cubrir gastos imprevistos, realizar compras importantes o concretar proyectos personales, con condiciones adaptadas a quienes perciben haberes previsionales.

En este escenario, el Banco Nación, el Banco Provincia y el BBVA mantienen vigentes diferentes opciones de crédito para jubilados y pensionados. Dependiendo de la entidad, los montos pueden alcanzar hasta $50.000.000, mientras que los plazos de devolución varían según la modalidad elegida y el perfil del solicitante.

Préstamo para jubilados del Banco Nación

El Banco Nación ofrece una línea de préstamos personales dirigida a jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la entidad. El trámite puede realizarse de manera online y permite acceder a montos de hasta $50.000.000.

Prestamo para jubilados. Foto: REUTERS

Quiénes pueden solicitarlo

Jubilados y pensionados que perciban sus haberes en el Banco Nación.

No incluye pensiones no contributivas ni asistenciales.

Características del crédito

Monto mínimo: $10.000

Monto máximo: $50.000.000

Destino: libre

Relación cuota-ingreso: hasta el 35% del haber neto

Plazos disponibles

Hasta 36 meses con e@descuento

Hasta 72 meses con débito en cuenta

Tasas vigentes

TNA: 53%

TEA: 68,03%

CFT (con TNA): 64,13%

CFT (con TEA): 86,78%

Cómo solicitarlo

Ingresar a la app BNA+ o al home banking. Seleccionar la sección Tu Banco y luego Préstamos. Indicar el monto deseado y el destino del crédito. Verificar los datos y confirmar la solicitud.

Préstamo del Banco Provincia para jubilados

El Banco Provincia también dispone de préstamos personales para jubilados que cobran sus haberes en la entidad, así como para trabajadores del sector público y privado. El monto máximo alcanza los $50.000.000 y el plazo de devolución puede extenderse hasta 72 meses.

Préstamo del Banco Provincia. Foto: Banco Provincia

Condiciones principales

Monto máximo: $50.000.000

Plazo: hasta 72 meses

TNA: 98%

Cuota estimada: $8.680,95 por cada $100.000 solicitados

Acreditación: dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación

Cómo solicitarlo

Acceder al home banking o a la app BIP Móvil. Ingresar con usuario y clave y activar el Token de seguridad si aún no está habilitado. Seleccionar la opción Préstamos. Elegir el monto y el plazo de devolución. Confirmar las condiciones y completar la operación.

Préstamo del Banco BBVA para jubilados

El BBVA ofrece préstamos personales para jubilados con montos de hasta $40.000.000 y plazos de devolución de hasta 60 meses. El trámite puede realizarse completamente de forma digital.

Préstamo del Banco BBVA.

Requisitos

Ser jubilado o pensionado según las condiciones del banco.

Cobrar los haberes en una cuenta del BBVA.

Características del crédito

Monto disponible: entre $10.000 y $40.000.000

Plazo: de 6 a 60 meses

Tasa: fija

Sistema de amortización: francés

Relación cuota-ingreso: hasta el 30%

Sin costo de otorgamiento

Otros requisitos

Edad: entre 18 y 74 años

Ingreso mínimo: $308.200

Antigüedad laboral: según el tipo de actividad

Tasas

TNA: 132%

TEA: 249,85%

Cancelación anticipada

La cancelación anticipada no tiene costo si ya se cumplió al menos el 25% del plazo o transcurrieron 180 días desde el otorgamiento. En caso contrario, se aplica un cargo del 4% más IVA.

