Préstamos para jubilados en marzo 2026: qué bancos ofrecen créditos de hasta $50.000.000 y cuáles son los requisitos
Durante marzo de 2026, diferentes bancos mantienen vigentes préstamos personales para jubilados y pensionados. Las líneas de financiamiento permiten solicitar montos millonarios con condiciones y requisitos que varían según cada entidad. Todos los detalles en la nota.
Los jubilados cuentan con distintas alternativas de préstamos personales disponibles en entidades bancarias durante marzo 2026. Estas líneas de financiamiento están pensadas para cubrir gastos imprevistos, realizar compras importantes o concretar proyectos personales, con condiciones adaptadas a quienes perciben haberes previsionales.
En este escenario, el Banco Nación, el Banco Provincia y el BBVA mantienen vigentes diferentes opciones de crédito para jubilados y pensionados. Dependiendo de la entidad, los montos pueden alcanzar hasta $50.000.000, mientras que los plazos de devolución varían según la modalidad elegida y el perfil del solicitante.
Préstamo para jubilados del Banco Nación
El Banco Nación ofrece una línea de préstamos personales dirigida a jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la entidad. El trámite puede realizarse de manera online y permite acceder a montos de hasta $50.000.000.
Quiénes pueden solicitarlo
- Jubilados y pensionados que perciban sus haberes en el Banco Nación.
- No incluye pensiones no contributivas ni asistenciales.
Características del crédito
- Monto mínimo: $10.000
- Monto máximo: $50.000.000
- Destino: libre
- Relación cuota-ingreso: hasta el 35% del haber neto
Plazos disponibles
- Hasta 36 meses con e@descuento
- Hasta 72 meses con débito en cuenta
Tasas vigentes
- TNA: 53%
- TEA: 68,03%
- CFT (con TNA): 64,13%
- CFT (con TEA): 86,78%
Cómo solicitarlo
- Ingresar a la app BNA+ o al home banking.
- Seleccionar la sección Tu Banco y luego Préstamos.
- Indicar el monto deseado y el destino del crédito.
- Verificar los datos y confirmar la solicitud.
Préstamo del Banco Provincia para jubilados
El Banco Provincia también dispone de préstamos personales para jubilados que cobran sus haberes en la entidad, así como para trabajadores del sector público y privado. El monto máximo alcanza los $50.000.000 y el plazo de devolución puede extenderse hasta 72 meses.
Condiciones principales
- Monto máximo: $50.000.000
- Plazo: hasta 72 meses
- TNA: 98%
- Cuota estimada: $8.680,95 por cada $100.000 solicitados
- Acreditación: dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación
Cómo solicitarlo
- Acceder al home banking o a la app BIP Móvil.
- Ingresar con usuario y clave y activar el Token de seguridad si aún no está habilitado.
- Seleccionar la opción Préstamos.
- Elegir el monto y el plazo de devolución.
- Confirmar las condiciones y completar la operación.
Préstamo del Banco BBVA para jubilados
El BBVA ofrece préstamos personales para jubilados con montos de hasta $40.000.000 y plazos de devolución de hasta 60 meses. El trámite puede realizarse completamente de forma digital.
Requisitos
- Ser jubilado o pensionado según las condiciones del banco.
- Cobrar los haberes en una cuenta del BBVA.
Características del crédito
- Monto disponible: entre $10.000 y $40.000.000
- Plazo: de 6 a 60 meses
- Tasa: fija
- Sistema de amortización: francés
- Relación cuota-ingreso: hasta el 30%
- Sin costo de otorgamiento
Otros requisitos
- Edad: entre 18 y 74 años
- Ingreso mínimo: $308.200
- Antigüedad laboral: según el tipo de actividad
Tasas
- TNA: 132%
- TEA: 249,85%
Cancelación anticipada
La cancelación anticipada no tiene costo si ya se cumplió al menos el 25% del plazo o transcurrieron 180 días desde el otorgamiento. En caso contrario, se aplica un cargo del 4% más IVA.
Cómo solicitarlo
- Ingresar a la app del banco o al simulador online.
- Calcular el monto y el valor estimado de las cuotas.
- Completar los datos personales solicitados.
- Enviar la solicitud para su evaluación.