Préstamos para jubilados: qué bancos los otorgan y cuáles son los requisitos principales

Préstamos para jubilados: conocé los tres bancos que los otorgan y cuáles son los requisitos Foto: Magnific

Los jubilados y pensionados de la República Argentina pueden percibir distintas opciones de préstamos personales del Banco Nación, BBVA y Banco Provincia (de Buenos Aires). Estas alternativas económicas permiten obtener dinero para cubrir gastos, realizar compras o financiar distintos proyectos.

El beneficio principal que trae consigo es la posibilidad de realizar el trámite completo de manera online, aunque cada banco tiene sus propios montos, plazos, tasas y requisitos, que varían según los ingresos, la edad del solicitante y la entidad en la que cobra sus haberes.

El beneficio principal que traen consigo estos préstamos es la posibilidad de realizar el trámite completo de manera online. Foto: Magnific

¿Cómo funcionan los créditos para jubilados del Banco Nación?

El Banco Nación es la principal entidad bancaria de la República Argentina y ofrece préstamos personales para jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la entidad. Sin embargo, no se incluyen en el beneficio aquellas personas que reciben pensiones asistenciales o pensiones no contributivas.

Mediante los canales digitales, el préstamo permite solicitar hasta $40.000.000, mientras que el límite general alcanza los $50.000.000. Además, los plazos disponibles del mismo pueden extenderse hasta 36 meses, sin límite de edad.

Monto mínimo: $100.000.

Monto máximo: $50.000.000.

Destino: libre disponibilidad.

Moneda: pesos.

Cuota máxima: hasta el 35% del ingreso mensual.

Créditos para jubilados del Banco Nación Foto: Captura de pantalla BNA

Tasas vigentes

TNA: 49%.

TEA: 61,70%.

CFT (TNA): 59,29%.

CFT (TEA): 78,38%.

¿Cómo solicitar créditos para jubilados en el Banco Nación?

Entrar a BNA+ o al home banking. Seleccionar en “Tu Banco” y luego el apartado “Préstamos”. Elegir el monto, el plazo y el destino del dinero. Verificar los datos y confirmar la operación.

¿Cómo funcionan los créditos para jubilados del Banco Provincia?

El Banco Provincia ofrece una línea de préstamos personales destinada a jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad que no tiene una edad máxima para acceder y se encuentra disponible tanto para trabajadores del sector público como del sector privado. El monto puede llegar a $40.000.000, dentro de un límite general de hasta $50.000.000.

Plazo: hasta 60 meses.

TNA: desde 97,40% a 99,40%.

Acreditación: dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación.

Créditos del Banco Provincia Foto: Banco Provincia

¿Cómo pedir créditos para jubilados en el Banco Provincia?

Entrar al home banking o a BIP Móvil. Acceder con usuario y contraseña. Activar el Token de seguridad. Ingresar al apartado “Préstamos”. Elegir el monto y el plazo de devolución. Confirmar la solicitud y esperar la acreditación.

¿Cómo conseguir préstamos para jubilados del Banco BBVA?

El BBVA ofrece préstamos personales para jubilados de hasta 74 años con montos mínimos de $10.000 y máximos de hasta $40.000.000, mientras que el plazo de devolución llega hasta 60 cuotas. La solicitud puede realizarse de manera online y los requisitos básicos son: ser jubilado o pensionado y cobrar los haberes en una cuenta BBVA.

Monto mínimo: $10.000.

Monto máximo: $40.000.000.

Plazo: entre 6 y 60 meses.

Tasa: fija durante todo el período del préstamo.

Sistema: francés.

Cuota máxima: hasta el 30% del ingreso.

Gastos de otorgamiento: sin gastos.

Préstamos para jubilados de BBVA Foto: BBVA

Tasas actuales

TNA: desde 99%.

TEA: desde 158,9%.

¿Cómo solicitar un préstamo del BBVA?