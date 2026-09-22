Préstamos para jubilados: qué bancos los otorgan y cuáles son los requisitos principales

Los jubilados y pensionados de la República Argentina pueden percibir distintas opciones de préstamos personales del Banco Nación, BBVA y Banco Provincia (de Buenos Aires). Estas alternativas económicas permiten obtener dinero para cubrir gastos, realizar compras o financiar distintos proyectos.
El beneficio principal que trae consigo es la posibilidad de realizar el trámite completo de manera online, aunque cada banco tiene sus propios montos, plazos, tasas y requisitos, que varían según los ingresos, la edad del solicitante y la entidad en la que cobra sus haberes.
¿Cómo funcionan los créditos para jubilados del Banco Nación?
El Banco Nación es la principal entidad bancaria de la República Argentina y ofrece préstamos personales para jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la entidad. Sin embargo, no se incluyen en el beneficio aquellas personas que reciben pensiones asistenciales o pensiones no contributivas.
Mediante los canales digitales, el préstamo permite solicitar hasta $40.000.000, mientras que el límite general alcanza los $50.000.000. Además, los plazos disponibles del mismo pueden extenderse hasta 36 meses, sin límite de edad.
- Monto mínimo: $100.000.
- Monto máximo: $50.000.000.
- Destino: libre disponibilidad.
- Moneda: pesos.
- Cuota máxima: hasta el 35% del ingreso mensual.
Tasas vigentes
- TNA: 49%.
- TEA: 61,70%.
- CFT (TNA): 59,29%.
- CFT (TEA): 78,38%.
¿Cómo solicitar créditos para jubilados en el Banco Nación?
- Entrar a BNA+ o al home banking.
- Seleccionar en “Tu Banco” y luego el apartado “Préstamos”.
- Elegir el monto, el plazo y el destino del dinero.
- Verificar los datos y confirmar la operación.
¿Cómo funcionan los créditos para jubilados del Banco Provincia?
El Banco Provincia ofrece una línea de préstamos personales destinada a jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad que no tiene una edad máxima para acceder y se encuentra disponible tanto para trabajadores del sector público como del sector privado. El monto puede llegar a $40.000.000, dentro de un límite general de hasta $50.000.000.
- Plazo: hasta 60 meses.
- TNA: desde 97,40% a 99,40%.
- Acreditación: dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación.
¿Cómo pedir créditos para jubilados en el Banco Provincia?
- Entrar al home banking o a BIP Móvil.
- Acceder con usuario y contraseña.
- Activar el Token de seguridad.
- Ingresar al apartado “Préstamos”.
- Elegir el monto y el plazo de devolución.
- Confirmar la solicitud y esperar la acreditación.
¿Cómo conseguir préstamos para jubilados del Banco BBVA?
El BBVA ofrece préstamos personales para jubilados de hasta 74 años con montos mínimos de $10.000 y máximos de hasta $40.000.000, mientras que el plazo de devolución llega hasta 60 cuotas. La solicitud puede realizarse de manera online y los requisitos básicos son: ser jubilado o pensionado y cobrar los haberes en una cuenta BBVA.
- Monto mínimo: $10.000.
- Monto máximo: $40.000.000.
- Plazo: entre 6 y 60 meses.
- Tasa: fija durante todo el período del préstamo.
- Sistema: francés.
- Cuota máxima: hasta el 30% del ingreso.
- Gastos de otorgamiento: sin gastos.
Tasas actuales
- TNA: desde 99%.
- TEA: desde 158,9%.
¿Cómo solicitar un préstamo del BBVA?
- Ingresar a la aplicación BBVA o al simulador online.
- Seleccionar el monto que se desea solicitar y la cantidad de cuotas.
- Completar los datos requeridos.
- Confirmar la operación y aguardar la aprobación