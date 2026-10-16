El FMI habló sobre el plan de Javier Milei y lanzó una señal clave para 2027

Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva en la Asamblea del FMI en Tailandia. Foto: EFE

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a enviar una señal favorable hacia el gobierno de Javier Milei. En medio de un contexto internacional complejo, el organismo valoró los cambios realizados en la Argentina y anticipó que la actividad económica podría comenzar a recuperarse durante 2027.

La evaluación fue presentada durante las reuniones anuales del organismo. Allí, Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, reconoció que los indicadores económicos de 2026 fueron más débiles que los contemplados originalmente.

Sin embargo, el funcionario sostuvo que la demanda podría recuperarse gradualmente durante el próximo año, especialmente si continúa la desaceleración de la inflación y mejoran las condiciones para la inversión privada.

Por qué el FMI espera una recuperación económica en 2027

Según el diagnóstico del organismo, la inversión y el consumo privado podrían convertirse en los principales motores de la recuperación argentina.

Para que ese escenario se concrete, será necesario mantener el orden fiscal, reducir la inflación y generar condiciones que incentiven la llegada de capitales. El FMI también considera importante que las reformas económicas tengan continuidad y ofrezcan previsibilidad.

Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva durante las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial en Bangkok. Foto: X

La proyección positiva no significa que la economía argentina haya superado todos sus problemas. Por el contrario, el organismo advirtió que todavía existen riesgos internos y externos que podrían limitar el crecimiento.

Entre ellos aparecen las dificultades para acceder al financiamiento, las tasas internacionales elevadas y la necesidad de fortalecer las reservas.

El recorte de subsidios, entre las medidas destacadas

Uno de los puntos mejor evaluados por el FMI fue la reducción de los subsidios energéticos.

El organismo ubicó a la Argentina entre los países que avanzaron con mayor decisión en la disminución de estas transferencias y en la actualización de los precios internos de la energía.

No obstante, recomendó acompañar ese proceso con ayudas más focalizadas en los hogares de menores ingresos. El objetivo sería reemplazar los subsidios generalizados por mecanismos más precisos, capaces de reducir el gasto público sin dejar desprotegidos a los sectores vulnerables.

La disminución de los subsidios constituye uno de los aspectos más sensibles del programa económico. Aunque puede contribuir al equilibrio fiscal, también genera un impacto directo sobre las tarifas y el presupuesto familiar.

Qué dijo el FMI sobre la deuda argentina

El crecimiento de la deuda continúa siendo una preocupación para diferentes economías de América Latina. Sin embargo, el FMI señaló que la Argentina presenta algunas características particulares debido al programa de ajuste fiscal aplicado por el Gobierno.

Kristalina Georgieva en la asamblea del FMI y el Banco Mundial. Foto: REUTERS

El organismo destacó los esfuerzos destinados a alcanzar el superávit y mejorar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Al mismo tiempo, advirtió que las tasas internacionales elevadas pueden dificultar el acceso de los países emergentes al crédito.

En este escenario, el Fondo considera fundamental que la Argentina mantenga un programa fiscal creíble y sostenible en el tiempo.

La reforma laboral también recibió una señal positiva

Otro de los aspectos mencionados fue la modernización del mercado de trabajo.

Para el FMI, las modificaciones regulatorias pueden mejorar la productividad, favorecer el clima de negocios y atraer nuevas inversiones. Estas medidas, sin embargo, deben formar parte de un programa económico consistente y estar acompañadas por estabilidad macroeconómica.

El organismo también valoró los avances relacionados con la desregulación, la apertura económica y el desarrollo de sectores estratégicos como la energía, la minería y el campo.

Las tres claves que definirán el escenario de 2027

La posible recuperación económica dependerá principalmente de tres factores: la inflación, la inversión privada y el consumo.

Si los precios continúan desacelerándose, las familias podrían recuperar parte de su capacidad de compra. Una mayor estabilidad también podría facilitar nuevas inversiones y generar mejores condiciones para la actividad productiva.

Sin embargo, si alguno de estos componentes pierde fuerza, el crecimiento podría demorarse o ser más moderado de lo previsto.

Por ahora, el mensaje del FMI combina respaldo y cautela. El organismo reconoce el ajuste fiscal, la reducción de subsidios y las reformas impulsadas por Javier Milei, pero admite que la economía todavía enfrenta importantes desafíos.

El verdadero examen llegará en 2027, cuando deberá comprobarse si la baja de la inflación finalmente se transforma en una recuperación del consumo, la inversión, el empleo y la actividad económica.