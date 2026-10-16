Es socia de TikTok y Paypal y busca imponerse en el negocio cripto: la nueva fintech china que crece en Argentina

La billetera virtual que permite generar grandes ahorros en tus compras diarias. Foto: Freepik

La fintech de origen chino Pagsmile constituyó en la Argentina la sociedad Bitnebula AR S.A., una segunda empresa local cuyo objeto incluye billeteras virtuales, cuentas de pago, tarjetas y servicios con criptomonedas como intercambio, transferencia y custodia. La firma se formalizó el 23 de septiembre según el aviso societario publicado el 7 de octubre en el Boletín Oficial y amplía el negocio que el grupo desarrolla en el país desde 2022, centrado hasta ahora en procesar cobros y pagos para empresas.

Qué necesita Bitnebula para ofrecer cripto y billeteras en la Argentina

El estatuto prevé que la empresa actúe como proveedor de servicios de activos virtuales (PSAV), proveedor de servicios de pago con cuentas de pago (PSPCP) e iniciador de pagos, además de emitir tarjetas de crédito, prepagas y de débito.

La constitución de la sociedad no la habilita por sí sola a operar con el público. Para intercambiar, transferir o custodiar activos virtuales, debe inscribirse antes en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) de la Comisión Nacional de Valores (CNV), según la Resolución General 1058/2025 vigente desde el 26 de mayo de 2025. Esa norma exige patrimonio neto mínimo, separación entre los fondos propios y los de los clientes y reportes mensuales sobre volumen operado y activos más negociados.

Para abrir cuentas de pago con CVU como las de cualquier billetera, la sociedad también debe figurar en el Registro de Proveedores de Servicios de Pago del Banco Central (BCRA). Ambos padrones son públicos y permiten verificar si una empresa está habilitada antes de depositar fondos en ella.

Billeteras virtuales

Quién controla la nueva empresa y qué hace Pagsmile en la región

Según el aviso del Boletín Oficial, el capital inicial es de $30 millones, dividido en 30 millones de acciones de $1 con un voto cada una. Pagsmile AR suscribió 28,5 millones (95%) y Philippe Maxime Mathieu, presidente del directorio, 1,5 millones (5%).

Los socios integraron el 25% al constituir la sociedad y tienen dos años para completar el saldo. Pagsmile AR, inscripta en la Inspección General de Justicia en abril de 2022, tiene un objeto centrado en la gestión de pagos y cobranzas.

El grupo nació en China en 2012 y llegó a Brasil en 2015, su principal mercado latinoamericano. En su perfil como expositora de Money20/20 Europe 2026, la empresa declaró presencia en más de 100 países y cerca de 10 millones de transacciones diarias. En Brasil obtuvo en 2025 la autorización del Banco Central para operar como institución de pago a través de Transfersmile y este año sumó una financiera de crédito para pymes, según comunicados de esa entidad.

Tarjetas de crédito

Cuántas billeteras compiten y cuánto dinero guardan los usuarios

Bitnebula ingresa a un mercado con 233 proveedores de cuentas de pago registrados y 92 billeteras interoperables, según el Informe de Pagos Minoristas de agosto de 2026 del Banco Central. En julio había 67,3 millones de cuentas de pago, de las cuales 15,8 millones tenían saldo por $0,9 billones, mientras que los fondos comunes de dinero invertidos desde esas cuentas sumaban $8,9 billones. En conjunto, ambos montos equivalen al 7,2% de los depósitos en pesos del sector privado.

El pago con QR concentra el crecimiento del segmento. En agosto se realizaron 118,3 millones de pagos con transferencia, un 65,6% más que un año antes, y el 99,1% se inició con código QR, de acuerdo con el mismo informe.

El próximo paso para conocer el alcance del proyecto será la eventual inscripción de Bitnebula en los registros de la CNV y del Banco Central, donde deberá detallar qué servicios prestará y bajo qué categorías.