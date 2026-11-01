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Cuenta DNI: todos los descuentos de hoy, domingo 1 de noviembre, y las promociones para ahorrar durante el mes

La billetera digital de Banco Provincia inicia noviembre con beneficios en gastronomía, ferias, supermercados y comercios adheridos. Conocé qué descuentos se pueden aprovechar este domingo, cuáles son los topes de reintegro y cómo ahorrar durante toda la semana.

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Cuenta DNI. Foto: NA.
Banco Provincia renovó sus descuentos con promociones de hasta el 40% en comercios adheridos de la provincia de Buenos Aires. Foto: NA.
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Noviembre comenzó con nuevas oportunidades de ahorro para los usuarios de Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia que ya supera los 10 millones de personas. Este domingo 1 de noviembre, los bonaerenses pueden acceder a descuentos de hasta el 40% en determinados rubros, además de reintegros especiales para salidas gastronómicas y compras en comercios adheridos.

El esquema de promociones contempla beneficios durante toda la semana, con topes de devolución que pueden alcanzar los $15.000 mensuales, según el establecimiento y la modalidad de pago. Las ofertas incluyen supermercados, ferias, farmacias, librerías, veterinarias y reconocidas marcas comerciales.

Cuenta DNI; descuentos de noviembre.
Los usuarios pueden aprovechar beneficios en gastronomía, ferias, mercados bonaerenses y marcas destacadas. Foto: Banco Provincia.

Cuenta DNI: cuáles son los descuentos disponibles hoy, domingo 1 de noviembre

El primer domingo del mes llega con distintas alternativas para quienes buscan reducir sus gastos. Entre las promociones anunciadas para esta jornada se destacan:

  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento, con un reintegro máximo de $6.000 semanales. Para alcanzar ese límite es necesario gastar $15.000.
  • Gastronomía: 25% de ahorro en restaurantes y establecimientos adheridos, con un tope de $8.000 por semana. Se alcanza con consumos de $32.000.
  • YPF Full: 25% de descuento en locales participantes, con un límite de devolución de $8.000 semanales y compras por $32.000 para aprovecharlo completamente.
  • Universidades: 40% de ahorro en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con un máximo de $6.000 semanales.
  • Marcas destacadas: 30% de descuento en establecimientos participantes de Havanna, Atalaya, Lucciano’s, Guolis, Antares, La Fonte D’Oro, Balcarce y Le Park, con un tope mensual de $15.000.

También existen promociones en supermercados, aunque su disponibilidad depende de la cadena y del día establecido para cada beneficio.

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Día de la Madre - regalos
Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia
La billetera digital de Banco Provincia ofrece reintegros semanales de hasta $8.000 en gastronomía y YPF Full durante los fines de semana. Foto: Banco Provincia.

Todos los descuentos de Cuenta DNI en noviembre de 2026: días y topes de reintegro

Además de las promociones del domingo, Banco Provincia mantiene un calendario de beneficios para el resto de noviembre.

  • Comercios de cercanía: de lunes a viernes, los usuarios pueden acceder a un 20% de descuento en establecimientos adheridos. El reintegro máximo es de $6.000 semanales, que se alcanza con compras acumuladas por $30.000.
  • Pet shops y veterinarias: los sábados ofrecen un 30% de ahorro, con un tope semanal de $8.000 por persona. Para obtener la devolución completa es necesario realizar consumos por aproximadamente $26.667.
  • Supermercados: más de 15 cadenas de la provincia de Buenos Aires participan de promociones con descuentos de hasta el 20%. Los días y condiciones varían según cada empresa.
  • Librerías de texto: los lunes y martes se aplica un descuento del 10%, sin límite de reintegro.
  • Farmacias y perfumerías: los miércoles y jueves cuentan con un beneficio del 10%, también sin tope de devolución.

De esta manera, la billetera digital permite distribuir las compras a lo largo de la semana y aprovechar diferentes promociones según las necesidades de cada hogar.

Cuenta DNI, carnicerías. Foto: Banco Provincia
Supermercados, farmacias, librerías y comercios de cercanía forman parte del calendario de descuentos para ahorrar durante el mes. Foto: Banco Provincia.

Mostaza y marcas destacadas: cómo conseguir hasta $15.000 de reintegro

Una de las promociones especiales de noviembre corresponde a Mostaza, que ofrece dos alternativas de ahorro durante los jueves y viernes.

Quienes paguen con dinero disponible en Cuenta DNI pueden obtener un 25% de reintegro, con un límite de $8.000 semanales. En cambio, los usuarios que abonen mediante tecnología NFC con tarjetas de crédito o débito habilitadas pueden acceder a un 30%, con un tope de $15.000 por semana.

Por otro lado, las marcas destacadas mantienen un beneficio del 30%, con un límite mensual de $15.000. Para alcanzar ese máximo se requieren consumos elegibles por $50.000.

En todos los casos, resulta importante comprobar que el establecimiento participe de la promoción y que el medio de pago utilizado cumpla con las condiciones correspondientes.

Cómo aprovechar los beneficios de Cuenta DNI y pagar en tres cuotas sin interés

El programa de noviembre también incorpora alternativas de financiación para compras realizadas con tarjetas de crédito vinculadas a la aplicación.

Cuenta DNI. Foto: Cuenta DNI.
Los usuarios pueden acceder a descuentos de hasta el 40% en ferias y mercados bonaerenses, con un tope de reintegro de $6.000 por semana. Foto: Cuenta DNI.

Los clientes de Banco Provincia pueden acceder a hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos. La posibilidad está disponible para operaciones mediante QR desde Cuenta DNI y también para tarjetas de crédito físicas emitidas por la entidad.

Para evitar inconvenientes, se recomienda consultar previamente los establecimientos participantes, las fechas de vigencia y los topes de cada descuento.

Además, es fundamental recordar que los reintegros no siempre se acreditan de manera inmediata y que algunas promociones requieren utilizar dinero disponible en la cuenta, en lugar de tarjetas u otras billeteras digitales.

El calendario completo y las condiciones particulares pueden consultarse en los canales oficiales de Banco Provincia, antes de realizar cada compra.

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