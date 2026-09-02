Transporte público gratis: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen hasta 100% de reintegro durante septiembre

Los bancos y las billeteras virtuales que ofrecen hasta 100% de reintegro durante septiembre en transporte público. Foto: NA

Los usuarios del transporte público cuentan durante septiembre con distintas promociones para reducir el gasto en viajes de colectivos, subtes y premetro, en un contexto marcado por nuevos aumentos en las tarifas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Bancos, billeteras virtuales y emisores de tarjetas lanzaron beneficios que ofrecen reintegros de entre el 20% y el 100%, dependiendo del medio de pago utilizado y de las condiciones de cada promoción.

La mayoría de los descuentos requiere abonar mediante códigos QR o tecnología NFC desde teléfonos celulares, mientras que los topes de devolución varían según la entidad. Entre las opciones disponibles figuran Mercado Pago, Santander, Galicia, Banco Macro, Cuenta DNI, Ualá y promociones específicas de Mastercard.

Los beneficios adquieren mayor relevancia tras la actualización de las tarifas de septiembre. En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto mínimo de colectivo con SUBE registrada pasó a costar $887,87, mientras que en las líneas bonaerenses alcanzó los $1.158,97. Por su parte, el subte tiene una tarifa de $1.753 para quienes realizan entre uno y 20 viajes mensuales, mientras que el premetro cuesta $613,55 con SUBE registrada.

La mayoría de los descuentos requiere abonar mediante códigos QR o tecnología NFC desde celulares. Foto: NA

Qué descuentos y reintegros hay para viajar en colectivo, subte y Premetro durante septiembre

Mercado Pago

La billetera virtual ofrece hasta un 70% de reintegro en viajes de colectivo y subte abonados mediante código QR. El beneficio contempla un tope mensual de devolución de $5.000.

Santander y MODO

Los clientes pueden acceder a un reintegro del 50% en colectivos y subtes pagando con QR a través de MODO, con un límite de $8.000 por mes. Además, quienes formen parte del programa Santander Sorpresa pueden obtener una devolución de hasta el 100%, con un tope mensual de $16.000.

Cuenta DNI

La billetera digital de Banco Provincia brinda hasta un 100% de reintegro en colectivos, subtes y premetro mediante pagos con tecnología NFC utilizando tarjetas Visa Débito. El beneficio tiene un tope informado de $10.000 por tarjeta.

Banco Galicia

La entidad ofrece un reintegro del 50% en colectivos para pagos realizados mediante NFC con tarjetas Mastercard de crédito. El tope mensual alcanza los $15.000.

Ualá

Los usuarios de la fintech pueden obtener un 50% de devolución en viajes de colectivo al utilizar la tarjeta desde la billetera digital del celular. La promoción tiene un límite de $15.000 mensuales y estará vigente hasta el 30 de septiembre.

Mastercard

La compañía mantiene un beneficio del 50% de reintegro en colectivos adheridos para pagos mediante tecnología NFC con tarjetas de débito, crédito o prepagas. El tope es de $15.000 por tarjeta cada mes.

Banco Macro y MODO

La entidad ofrece un 20% de reintegro en colectivos y subtes para pagos realizados mediante códigos QR a través de MODO. El beneficio contempla un máximo de devolución de $10.000 por mes.

Los beneficios adquieren mayor relevancia tras la actualización de las tarifas de septiembre. Foto: NA

Banco Provincia lanza 12 cuotas sin interés para pasajes de ómnibus de larga distancia

Además de las promociones para el transporte urbano, Banco Provincia puso en marcha una propuesta destinada a quienes planean viajar dentro del país. Desde el 1 de septiembre, los clientes de la entidad pueden comprar pasajes de ómnibus de larga distancia en 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el banco, siempre que la operación se realice en empresas adheridas.

La promoción estará vigente todos los días hasta el 31 de diciembre de 2026 e incluye compras efectuadas tanto con tarjetas físicas como digitalizadas en Cuenta DNI. Según las condiciones de cada operación, los pagos pueden realizarse mediante código QR o tecnología sin contacto.

Con los boletos nuevamente ajustados al alza, las promociones bancarias y de billeteras virtuales se convierten en una herramienta para amortiguar el impacto de los aumentos en el bolsillo de los usuarios habituales del transporte público del AMBA.