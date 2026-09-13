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Cuenta DNI: qué descuentos están disponibles este domingo 13 de septiembre y cómo conseguir hasta $18.000 de reintegro

La billetera virtual del Banco Provincia ofrece beneficios durante todo el fin de semana y promociones que se mantienen activas todos los días. Qué se puede aprovechar hoy y cuáles no están disponibles.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Cuenta DNI mantiene distintos beneficios para sus usuarios durante este domingo. Foto: Banco Provincia.
Cuenta DNI mantiene distintos beneficios para sus usuarios durante este domingo. Foto: Banco Provincia.
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Los usuarios de Cuenta DNI pueden acceder este domingo 13 de septiembre a diferentes descuentos para realizar compras, comer afuera y adquirir productos y servicios con reintegros.

La billetera virtual del Banco Provincia mantiene algunas promociones especiales durante el fin de semana, mientras que otras continúan vigentes durante todos los días. Entre las opciones disponibles hoy se destacan los beneficios en gastronomía, locales YPF Full y distintos comercios y servicios adheridos.

La billetera virtual del Banco Provincia permite acceder a descuentos en distintos rubros. Foto: Freepik / Banco Provincia.

Los descuentos de Cuenta DNI para este domingo 13 de septiembre

Las promociones que pueden aprovecharse durante la jornada son las siguientes:

  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. Para alcanzar el máximo es necesario realizar compras por $15.000.
  • Garrafas: 40% de descuento todos los días, con un tope unificado de $18.000 mensuales por persona. El reintegro máximo se obtiene con consumos de $45.000.
  • Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con compras de $15.000.
  • Gastronomía: 25% de descuento durante sábados y domingos, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. Para alcanzar ese monto se deben realizar consumos por $32.000.
  • YPF Full — gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos en los locales adheridos. El beneficio tiene un tope de $8.000 por semana y por persona, alcanzable con consumos de $32.000. La promoción no incluye la compra de combustibles.
  • Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $15.000 por mes y por persona, que se alcanza con consumos de $50.000.
Las promociones tienen diferentes porcentajes de reintegro y topes según cada categoría. Foto: Banco Provincia

Qué descuentos de Cuenta DNI no están disponibles este domingo

No todas las promociones de Cuenta DNI están habilitadas durante los domingos. Algunos beneficios se aplican únicamente en determinados días de la semana, por lo que no pueden utilizarse hoy.

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Entre las promociones que dependen de días específicos se encuentran las correspondientes a supermercados, comercios de cercanía, librerías, farmacias, perfumerías y otros rubros.

Por este motivo, quienes quieran aprovechar la billetera virtual este domingo 13 de septiembre deberán prestar atención a las promociones de fin de semana y a aquellas que permanecen activas durante toda la semana.

Cómo acceder a los descuentos de Cuenta DNI

Para obtener los beneficios es necesario pagar utilizando Cuenta DNI y cumplir con las condiciones establecidas para cada promoción y comercio adherido.

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia
Los usuarios deben consultar las condiciones de cada beneficio antes de realizar el pago. Foto: Banco Provincia.

Además, los descuentos cuentan con topes de reintegro y pueden variar según el comercio participante y el medio de pago habilitado. Por eso, antes de realizar una compra, se recomienda revisar las condiciones específicas de cada beneficio para comprobar que la operación esté alcanzada por la promoción.

De esta manera, los usuarios pueden organizar sus compras del domingo y aprovechar los reintegros disponibles sin superar innecesariamente los límites establecidos.

Cuenta DNIBanco ProvinciaBilletera virtualDescuentos
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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